Come avviare un piano di risparmi, i suggerimenti di Bank of America

Talvolta la cosa più difficile da fare, quando si decide di risparmiare, è iniziare. Bank of America ha messo a punto una guida in 8 punti per sviluppare una strategia semplice e realistica di un piano di risparmi, in modo da poter mettere da parte la somma di denaro necessaria per raggiungere i tuoi obiettivi a breve e lungo termine.

Piano di risparmi: come fare

Ecco i punti principali del piano di risparmi:

1- Registra le spese

Il primo passo da compiere per iniziare a risparmiare è tenere traccia di tutte le tue spese, ovvero ogni caffè, articolo per la casa, ecc.. Meglio suddividere le spese per categorie, come gas, generi alimentari e mutuo. Suggerimento: una mano può arrivare da un’app digitale o un tracker di spesa gratuito.

2-Definisci un piano per il risparmio

Una volta che hai un’idea di quanto spendi in un mese, puoi iniziare a organizzare le tue spese registrate in un piano praticabile, ovvero un piano in cui le spese sono rapportate al reddito. In questo modo sarà possibile pianificare e limitare le spese eccessive. Assicurati di tenere conto delle spese che si verificano regolarmente ma non ogni mese, come la manutenzione dell’auto.

Suggerimento: punta a risparmiare dal 10 al 15 percento del tuo reddito.

3- Trova un sistema per tagliare le tue spese

Se le spese sono così alte da non poter risparmiare quanto si desidera, potrebbe essere il momento di ridimensionare le uscite non essenziali, legali come la televisione e anche il cellulare. Annulla abbonamenti che non utilizzi, soprattutto se si rinnovano automaticamente.

4- Metti nero su bianco gli obiettivi di risparmio

Uno dei modi migliori per risparmiare denaro è fissare un obiettivo. Inizia pensando a quanto vorresti risparmiare: forse stai per sposarti, pianificare una vacanza o risparmiare per la pensione. Scopri quanti soldi ti serviranno e quanto tempo potresti impiegare per metterli da parte.

Suggerimento: stabilisci un piccolo obiettivo raggiungibile a breve termine per qualcosa di divertente e abbastanza grande da non avere i soldi a portata di mano per pagarlo, come un nuovo smartphone o regali di festa. Raggiungere obiettivi più piccoli e godersi la ricompensa può darti una spinta psicologica che rafforza l’abitudine al risparmio.

5 – Definisci le priorità

Dopo aver definito entrate e uscite, assicurati di puntare i riflettori sugli obiettivi a lungo termine: è importante che la pianificazione della pensione non passi in secondo piano rispetto alle esigenze a breve termine.

6 – Guarda crescere i tuoi risparmi

Rivedi il tuo piano di risparmio e controlla i tuoi progressi ogni mese. Questo non solo ti aiuterà a rispettare il tuo piano di risparmio personale, ma ti aiuterà anche a identificare e risolvere rapidamente i problemi. Capire come risparmiare denaro può persino ispirarti a trovare altri modi per raggiungere i tuoi obiettivi più velocemente.