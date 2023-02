Coinbase, in calo volumi di scambio e ricavi nel 2022

Coinbase, la piattaforma online per l’acquisto, la vendita e il trasferimento di criptovalute, ha reso noti i dati finanziari del quarto trimestre del 2022. Nonostante i ricavi netti siano aumentati del 5% trimestre su trimestre, il risultato è stato al di sotto delle aspettative. Infatti, il fatturato netto di 605 milioni di dollari rappresenta un grande calo rispetto ai 2,5 miliardi registrati nello stesso periodo del 2021.

La diminuzione dei ricavi dalle transazioni è stata determinata dal calo del volume totale degli scambi, pari a 145 miliardi di dollari nel quarto trimestre, rispetto ai 547 miliardi di dollari di un anno prima. Questa diminuzione ha portato Coinbase a registrare una perdita netta di 557 milioni di dollari nel quarto trimestre e di 2,6 miliardi per l’intero anno 2022.

Tuttavia, Coinbase ha affermato di essere in grado di migliorare l’ebitda rettificato in termini di dollari assoluti rispetto all’intero anno 2022. Per farlo, la società ha ridotto i costi, senza aumentare in modo significativo il numero di dipendenti rispetto ai livelli del primo trimestre.

In ogni caso, la situazione dei mercati delle criptovalute è sempre imprevedibile. La società ha quindi dichiarato di non avere una certezza totale per il resto dell’anno. Nonostante ciò, Coinbase sembra avere le idee chiare e sta lavorando duramente per migliorare la situazione finanziaria.

Analisi tecnica del titolo Coinbase

Risposta negativa per il titolo dell’exchange statunitense, che registra un calo del 3,33% nel momento della redazione di questo articolo. Nel medio periodo il trend continua ad avere una direzionalità ribassista, mentre nel breve periodo il trend rialzista creatosi dall’inizio dell’anno sembra iniziare a cedere. Livelli importante da osservare al momento sono: il supporto in zona 61,50 dollari, che in caso di chiusura della sessione al di sotto di tale livello, porterebbe il titolo a estendere il ribasso fino al supporto in zona 55.