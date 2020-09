Traguardo “rosa” per Wall Street: nominata la prima Ceo di una big bank

Sarà Citigroup la prima grande banca americana a nominare una Ceo donna, Jane Fraser: lo ha annunciato oggi un comunicato ufficiale del consiglio d’amministrazione, che ha anticipato il ritiro dell’attuale ceo Michael Corbat, che lascerà l’incarico prossimo febbraio dopo otto anni a guida del gruppo.

Fraser sarà dunque promossa dall’attuale carica di retail banking chief. La sua nomina rompe una tradizione che per molto tempo è rimasta immutabile, per un settore come quello finanziario, largamente dominato dagli uomini.

Citi, la terza maggiore banca americana per asset, ha recentemente rinnovato gli uomini che per anni sono rimasti ai vertici della banca; a cominciare dall’ex presidente Jamie Forese, che era stato alla guida per oltre 30 anni, passando per il Cfo e vari direttori regionali.