Cinque cose da fare per vivere 10 anni di più

Gli americani hanno un’aspettativa di vita molto più breve rispetto a quasi tutti gli altri paesi ad alto reddito a 78,7 anni, ben al di sotto della media dell’Ocse a 80,3 anni. Ma mettendo in pratica cinque sane buone abitudini, individuate in un studio del 2018 della TH Chan School of Public Health dell’Università di Harvard, gli americani potrebbero prolungare la loro vita fino a dieci anni in più.

In primis occorre mantenere una dieta sana, il che oggigiorno è particolarmente difficile considerando i ritmi di vita frenetici che molto spesso in pausa pranzo ci fanno scegliere spuntini veloci e ipercalorici. Se sei seriamente interessato a cambiare le tue abitudini alimentari, potrebbe essere utile consultare un nutrizionista suggerisce lo studio.

Dieta sana da abbinarsi ad un sano esercizio quotidiano. Uno studio del National Cancer Institute (NCI) ha rilevato che con piccole quantità di esercizio quotidiano si può allungare l’aspettativa di vita di ben 4,5 anni. Secondo lo studio di Harvard, poi è necessario mantenere un giusto peso.

Il controllo del peso ha ridotto significativamente il rischio di diabete mellito, fattori di rischio cardiovascolare e cancro al seno”.

Infine gli ultimi due consigli. Limitare il consumo di alcol il che anche qui pare difficile considerando la vita mondana di oggi che ci propina cocktail e altro a all’happy hour, alle conferenze, alle uscite sociali e molto altro ancora. Per attraversare lunghi giorni, alcuni possono anche fare affidamento sull’alcol come stimolante in contesti sociali. Nella lista degli astemi famosi c’è Warren Buffett, un miliardario di 88 anni. Infine buona regola è non fumare: sono passati decenni da quando l’ industria del tabacco ha iniziato a perdere il suo appeal nei confronti del pubblico americano considerando che i rischi per la salute sono diventati sempre più evidenti. Famoso ex fumatore, l’ex presidente Barack Obama che ha rinunciato alla sigaretta con la gomma Nicorette.