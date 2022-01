Cinque consigli finanziari per preparare un 2022 di successi

Gennaio sta per volgere al termine ma è sempre tempo per ricevere interessanti consigli finanziari per l’anno in corso. Così in tema di finanze, adottare buone abitudini di denaro a gennaio può dare i suoi frutti già a dicembre.

L’emittente CNBC Make It ha parlato con un gruppo di pianificatori finanziari ricevendo i loro migliori consigli sui soldi per il nuovo anno.

Iniziare analizzando il bilancio dell’anno precedente

Ogni buon piano finanziario inizia con un budget, e analizzare le tue spese del 2021 può aiutarti a creare obiettivi intelligenti per il nuovo anno.

“Puoi guardare l’anno passato e vedere cosa hai fatto e di cosa sei soddisfatto”, dice Kasia Marczyk, presidente di West Palm Beach. “Guardare il passato ti aiuta a capire cosa vuoi davvero spendere in futuro”.

Parte di quest’analisi dovrebbe includere anche gli errori di spesa. Dennis Morton, co-fondatore di Allentown, sostiene anche di “guardare indietro negli ultimi 12 mesi e chiedersi: ‘Cosa ho imparato? Indicate un paio di vittorie per riconoscere che siete in grado di fare un cambiamento positivo, e poi giratevi e dite: ‘Ora, quali piccoli passi posso fare verso gli obiettivi più grandi?'”

Una volta che hai costruito il tuo nuovo budget per l’anno, considera di rivederlo una volta al mese – specialmente se sei un principiante dice Marczyk. In questo modo, è possibile assicurarsi continuamente che tutto rimanga nella strada giusta e, se necessario, fare aggiustamenti in tempo reale.

Scrivi i tuoi obiettivi finanziari specifici

Se non scrivi i tuoi obiettivi, avrai più difficoltà a realizzarli. Questo vale per gli obiettivi a breve termine, come risparmiare per comprare una macchina o una casa, e per quelli a lungo termine come costruire un gruzzolo per la pensione. Ed è particolarmente importante per le coppie, dove la comunicazione sulle finanze è fondamentale.

“Se è tutto nella testa, si potrà essere confusi quando si inizia a parlare di grandi decisioni”, dice Morton. “Penso che metterlo su carta rende più facile comunicare quando c’è più di una persona coinvolta nel processo decisionale finanziario”.

Secondo Laurie Allen, un CFP presso la LA Wealth Management di Long Beach, le coppie dovrebbero intenzionalmente fare un brainstorming dei loro obiettivi finanziari insieme.

“Se sei sposato, siediti con il tuo coniuge e scrivi ciò che vuoi realizzare”, dice. “In modo che possiate dire al vostro denaro cosa fare durante l’anno, invece che il vostro denaro vi dica cosa fare per tutto l’anno”.

Costruire un’abitudine di risparmio o investimento

Spesso, il più grande ostacolo al raggiungimento di un obiettivo finanziario è semplice: le persone non danno loro la giusta priorità. Il consiglio in tal caso quando si riceve la busta paga è dedicare una parte dello stipendio al risparmio. Stesso concetto si applica a qualsiasi aumento di fine anno o bonus che si riceve: quei soldi in più possono aiutare a incrementare risparmi e investimenti.

Investire nella propria alfabetizzazione finanziaria

Un altro consulente consiglia spesso ai suoi clienti di fare uno sforzo mirato per conoscere il denaro – anche se non sono interessati ai temi finanziari – al fine poi di prendere decisioni finanziarie consapevoli per il resto della loro vita.

“Fai finta che il tuo nuovo hobby preferito sia la finanza e l’apprendimento del denaro e degli investimenti”, “Trova il tuo guru. Forse è qualche influencer su TikTok che è davvero bravo con i soldi sul risparmio. Forse è una rivista o un libro”.

Iniziate immediatamente a fare qualcosa

Spesso si trovano scuse dicendo che non è il momento giusto per risparmiare o investire. Il mercato al ribasso o problemi personali, qualunque sia la scusa è bene sbarazzarsene sostiene Morton.