CheBanca!, archiviato semestre con crescita record di masse e redditività

Il primo semestre dell’esercizio 2021/2022 di CheBanca! si è chiuso con una crescita record per le masse (+15% circa, superando i 34 miliardi) e la redditività (+13% circa, sfiorando i 200 milioni). Lo comunica con una nota stampa la società del gruppo Mediobanca attiva nella consulenza finanziaria.

CheBanca!: la crescita delle masse

Nel dettaglio, le masse totali di CheBanca! hanno raggiunto i 34,2 miliardi di euro, in crescita del 14,5% a/a e del 2,4% rispetto a settembre 2021, con un aumento delle componenti di AUM/AUA del 23,7% a/a a 17,2 miliardi (+5,8% rispetto a settembre 2021).

La crescita delle masse vede un equilibrato apporto dei principali canali distributivi nel semestre. Le masse facenti capo al canale proprietario sono pari a 26,6 miliardi, suddivise in 11,9 miliardi di AUM/AUA e 14,8 miliardi di depositi. Per quanto riguarda le masse facenti riferimento i consulenti finanziari hanno raggiunto 7,6mld, suddivise in 5,3 miliardi di AUM/AUA e 2,3 miliardi di depositi.

L’aumento dei ricavi

Nel corso del primo semestre 2021/2022 i ricavi della banca milanese sono aumentati del 12,8% (+22,1 milioni; da 173,3 milioni a 195,4 milioni di euro) grazie al contributo positivo del margine di interesse che cresce del 6,8% (+7,6 milioni; da 111,9 milioni a 119,5 milioni) ma soprattutto alle commissioni cresciute del 24% (+14,5 milioni; da 60,5 a 75 milioni) con particolare riguardo alla componente gestita/assicurata che passa da 43,5 a 57,3 milioni di euro.