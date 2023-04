Chat GPT, ecco le opportunità di lavoro che crea

L’AI sta diventando sempre più presente nella nostra vita quotidiana, e con essa cresce anche la richiesta di professionisti in grado di lavorare con questa tecnologia. In particolare, le opportunità lavorative per gli esperti di Chat GPT e di AI in generale sono in costante crescita.

Le opportunità lavorative legate a Chat GPT

Il mercato del lavoro per gli AI whisperer, o prompt engineer, sta diventando sempre più caldo, con stipendi che possono arrivare fino a 335 mila dollari all’anno. Questo è solo uno degli esempi di quanto sia alta la domanda per questi professionisti altamente qualificati.

In sostanza, si tratta di esperti di intelligenza artificiale che lavorano su progetti specifici, scrivendo messaggi o “suggerimenti” per strumenti come Chat GPT di OpenAI, che possono essere salvati come preimpostazioni all’interno di OpenAI affinché i clienti e altri possano utilizzarli in seguito. Questi professionisti devono avere una conoscenza approfondita delle tecniche di machine learning e di programmazione, nonché una buona comprensione del comportamento umano e della psicologi,a se vogliono raggiungere gli stipendi indicati sopra.

Google, TikTok e Netflix stanno incrementando le retribuzioni, ma il ruolo sta diventando popolare anche tra le grandi aziende grazie all‘entusiasmo suscitato dal lancio di OpenAI‘s ChatGPT–4, Google Bard e Microsoft Bing AI chatbot. Al di fuori del mondo della tecnologia, anche le aziende del settore finanziario, legale e assicurativo stanno tutte sperimentando con strumenti di intelligenza artificiale, il che contribuisce a generare ulteriori richieste.

“I prompt sono il principale modo in cui le persone interagiscono con questi strumenti, quindi essere bravi in questo ha un grande valore“, afferma Adrian Weller, direttore della ricerca in apprendimento automatico presso l‘Università di Cambridge, Inghilterra.

“Non sarei così sicuro che durerà ancora a lungo. Non soffermatevi troppo sullo stato attuale dell’ingegneria dei prompt. Sta iniziando a evolversi piuttosto rapidamente.”

Opportunità in ogni settore

Ma non sono solo i prompt engineer a godere di queste opportunità lavorative. L’intelligenza artificiale è ormai presente in molti settori, dal commercio alla sanità, dall’industria all’agricoltura. Questo significa che ci sono molte altre posizioni aperte per coloro che vogliono lavorare con l’AI, come ad esempio sviluppatori di software, ingegneri del machine learning, project manager e molti altri.

L’AI sta creando nuove opportunità lavorative anche per coloro che non hanno una formazione tecnica. Ad esempio, molte aziende stanno cercando esperti di marketing che possano utilizzare l’AI per migliorare le loro strategie pubblicitarie o esperti di finanza che possano utilizzare l’AI per analizzare i dati finanziari.

Inoltre, l’AI sta anche creando nuove opportunità lavorative per coloro che vogliono lavorare in modo autonomo o creare la propria impresa. Ad esempio, molte startup stanno sviluppando nuove applicazioni dell’AI in settori come l’assistenza sanitaria o la sicurezza informatica, e ci sono molte opportunità per gli imprenditori che vogliono investire in queste nuove tecnologie.

Insomma, le opportunità lavorative nell’ambito dell’AI sono molte e variegate, e il mercato del lavoro sembra essere in costante crescita. Tuttavia, per poter accedere a queste posizioni è necessario avere una formazione adeguata e una conoscenza approfondita della tecnologia e delle sue applicazioni. Fortunatamente, ci sono sempre più corsi di formazione e programmi di studio dedicati all’AI, che possono aiutare i lavoratori a sviluppare le competenze necessarie per entrare in questo settore.