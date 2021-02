Charlie Munger critico su Bitcoin e Tesla: “non so cosa sia peggio”

Charlie Munger, vicepresidente di Berkshire Hathaway e socio in affari di lunga data di Warren Buffett, guarda con grande preoccupazione alla volata delle azioni di Tesla e la recente frenesia dei Bitcoin.

Lo ha spiegato chiaramente durante un’intervista al Daily Journal, in occasione riunione annuale degli azioni della holding americana, che comunicherà i risultati del 2020 il prossimo 27 febbraio.

Al giornalista chi gli chiedeva cosa fosse, a suo avviso, più folle se un bitcoin a $ 50.000 o una capitalizzazione di mercato di Tesla a $ 1 trilione, la sua riposta è stata:

Ricordiamo a questo proposito che le azioni di Tesla, per quanto abbiamo accusato da inizio anno una perdita del 3% circa, nel 2020 sono aumentate del 743%. Al momento la sua capitalizzazione di mercato è di circa $ 689 miliardi.

Bitcoin ha continuato a salire a oltre $ 50.000 nell’ultima settimana dopo che Tesla ha annunciato di aver acquistato $ 1,5 miliardi di criptovaluta.

A Munger è stato anche chiesto quale sia la più grande minaccia per il settore bancario e se fosse bitcoin o portafogli digitali come Apple Pay e Square.

“Non credo di sapere quale sia il futuro del settore bancario e non credo di sapere come si evolverà il sistema di pagamento”, ha affermato. “Penso che una banca gestita correttamente sia un grande contributo alla civiltà e che le banche centrali del mondo amano controllare il proprio sistema bancario e le proprie disponibilità di denaro. Quindi non penso che bitcoin finirà per diventare il mezzo di scambio per il mondo. È troppo volatile per servire bene come mezzo di scambio. In realtà, una specie di sostituto artificiale dell’oro. E poiché non compro mai oro, non comprerò mai bitcoin “.