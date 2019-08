Challenge pro, Allianz rafforza piattaforma Unit Linked

Cambia denominazione la piattaforma Unit Linked di Darta Saving Life Assurance dac distribuita da Allianz Bank Financial Advisors: da ora in poi si chiamerà Challenge Pro al posto di Challenge Plus.

Il cambio di denominazione è accompagnato anche da altre novità tra le quali l’introduzione di 4 nuovi fondi TEAM e di 9 nuovi asset manager, che fanno salire a 30 il numero complessivo delle case di gestione in offerta. Le new entry annoverano Capital Group, Columbia Threadneedle, Vontobel Asset Management – che gestiscono i nuovi prodotti TEAM insieme a Janus Henderson, già presente nella precedente offerta X-TEAM – Candriam, HSBC Global Asset Management, Robeco, Rothschild Co., T. Rowe Price e Unigestion.

In questo modo si arricchisce la gamma di 84 nuovi fondi, portando a oltre 200 il numero di linee di investimento con approcci e caratteristiche differenti, in grado di soddisfare tutte le esigenze degli investitori.