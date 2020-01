Ces2020, le migliori novità dal salone tech di Las Vegas

Dopo i le prime tre giornate che hanno visto fra i protagonisti delle conferenze nomi come Sony, Samsung, Toyota, Lg e Panasonic, il Consumer Electronic Show di Las Vegas, la più importante fiera della tecnologia al mondo, ha già fornito notevoli spunti sul futuro dei prodotti tecnologici.

Le conferenze proseguiranno fino al 10 gennaio, e, lo ricordiamo, per seguirle in diretta è necessario prevedere un fuso orario avanti di 9 ore rispetto a quello italiano.

Samsung

Samsung, da parte sua, ha presentato in anteprima la sua ultima gamma di televisori MicroLED, QLED 8K e Lifestyle TV. Con l’introduzione di nuove dimensioni dei display, capacità di upscaling IA 8K. “Ogni giorno i consumatori usano da casa i propri televisori per lavorare, per fare esercizio fisico e persino per fare acquisti. Mentre il nostro stile di vita continua ad evolversi, lo schermo TV si evolve con esso per fornire agli utenti l’accesso ai contenuti preferiti e alle informazioni in tempo reale, quando e dove vogliono”, ha dichiarato Jong-hee Han, President of Visual Displays presso Samsung Electronics. “In linea con la nostra vision “Screens Everywhere”, siamo entusiasti di offrire una più vivida e connessa esperienza di visualizzazione da casa incorporando funzioni abilitate all’IA e tecnologia 8K nei nostri display”.

Sony

Per quanto riguarda Sony, la casa ha anticipato il logo della nuova Play Station 5 (ma senza anticipare altre caratteristiche della prossima console) e una concept car elettrica. Per quanto Sony non sembri intenzionata a entrare nel mercato dell’auto, questa Vision-S mostra un intrigante design e, soprattutto, offre un’esperienza immersiva dal punto di vista audio, sul versante della connettività e monta diverse tecnologie del marchio giapponese.