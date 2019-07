Cervelli in fuga, sconti Irpef fino al 93% per favorire il rientro in Italia

Il governo spinge sull’acceleratore degli incentivi fiscali per favorire il rientro dei “cervelli” in Italia. Lo ha fatto attraverso il decreto crescita, appena approvato in Parlamento. Decreto che mette l’Italia in pole position nella competizione fiscale con gli altri Paesi, con una riduzione dell’Irpef che, a seconda dei casi, può andare dal 64 fino al 93 per cento.

Tutto questo avviene mentre, gli iscritti all’Aire, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, ha ormai toccato quota 5,3 milioni nel 2018.

I bilancio 2018 del regime per gli rimpatriati, già in vigore, ha visto l’utilizzo dello stesso da 3.758 contribuenti (italiani al rientro o stranieri che hanno scelto il nostro Paese), con un reddito medio lordo di circa 123mila euro. Per potenziarlo, il decreto crescita si muove, come ricorda il quotidiano economico, su quattro direttive.