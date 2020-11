Certificati: da Cirdan Capital nuovi prodotti sui temi del momento

Cirdan Capital, boutique finanziaria indipendente specializzata nell’emissione di prodotti d’investimento strutturati, ha ampliato la propria gamma di certificati a disposizione degli investitori italiani con nuovi sottostanti focalizzati sui temi del momento come gli investimenti ESG e i titoli tecnologici Usa.

In particolare si tratta di 5 nuovi tracker su indici ESG e 1 certificato Phoenix Autocall con Maxi Coupon, che consente di investire su un paniere “Worst of” composto da Amazon, Apple, Facebook e Netflix.

Cirdan Capital: la sostenibilità si fa spazio anche nel mondo dei certificati

Lo scorso 20 novembre hanno debuttato sul mercato EuroTlx 5 nuovi certificati tracker che replicano altrettanti indici composti dalle azioni di società che adottano le migliori pratiche di sostenibilità ESG.

Questi tracker replicano in modo lineare la performance dell’indice sottostante e il rendimento deriva dall’incremento del prezzo del Certificate. Questa serie di certificati ha una scadenza fissata al 18 novembre 2025.

Vediamo nel dettaglio i nuovi certificati:

Clean Tech (Codice Isin XS2259790066)

Questo certificato replica l’indice ESG Cleantech composto da un paniere di società impegnate in una serie di attività coerenti con un’economia a basse emissioni di carbonio a livello globale.

Green Energy (Codice Isin XS2259791890)

Questo certificato replica l’indice ESG Green Energy composto da un paniere di società internazionali attive nel settore della produzione e distribuzione di energia rinnovabile e attività correlate.

Food (Codice Isin XS2259789563)

Questo certificato replica l’indice ESG Food System composto da un paniere di società internazionali attive nel settore alimentare, degli ingredienti e dell’agricoltura.

Gold (Codice Isin XS2259781313)

Questo certificato replica l’indice ESG Gold composto da un paniere di società internazionali che operano nel settore dell’estrazione dell’oro.

Metals (Codice Isin XS2259786031)

Questo certificato replica l’indice ESG Metals composto da un paniere di società internazionali attive nel settore dell’estrazione di rame, argento, metalli preziosi e altri metalli e minerali.

Investire sui big di Wall Street

Tra le altre novità proposte da Cirdan Capital per gli investitori italiani c’è anche un certificato che consente di investire sui principali titoli tecnologici Usa della new economy, i cosiddetti titoli della “stay at home economy” (da e-commerce, software, streaming online ai social media). Si tratta di titoli che beneficiano dell’attuale momento storico visto che le norme restrittive in tema di socializzazione e distanziamento per ridurre la diffusione del virus Covid-19 stanno cambiando lo stile di vita dei consumatori orientandolo sempre di più verso l’utilizzo di servizi digitali.

Si tratta di un certificato Phoenix Autocall con Maxi Coupon (Codice Isin XS2243662215), che consente di investire su paniere “Worst of” composto da Amazon, Apple, Facebook e Netflix. Emesso il 20 ottobre, il certificato ha una durata di 5 anni e la data di valutazione finale è prevista il 22 ottobre 2025.

Questo certificato offre la possibilità di ricevere una Maxi cedola iniziale del 22% già dopo il primo mese, se nella prima data di valutazione il livello di tutte le azioni sottostanti non sarà inferiore alla Barriera sul Premio, posta al 40% dello strike. Successivamente è previsto il pagamento di una serie di cedole trimestrali dell’1%, vincolate in questo caso a una Barriera sul Premio meno generosa, posta al 70% dello strike. A scadenza, è prevista anche una protezione del capitale iniziale condizionata al rispetto da parte di tutti i sottostanti di una Barriera sul Capitale fissata al 60% dello strike.