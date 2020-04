Certificates Room: un certificato per ogni esigenza (VIDEO)

Il 16 aprile alle 17.00 sarà in onda la puntata di aprile di Certificates Room, format dedicato al mondo dei certificati.

In questa puntata Michele Fanigliulo, dell’Ufficio Studi di WSI, e Vincenzo Gallo, dell’Ufficio Studi di Certificati e Derivati, parleranno della classificazione ACEPI dei certificati e della matrice dei certificati.

Uno strumento pensato appositamente per consulenti e investitori che vogliono individuare il certificato che meglio risponde alle proprie esigenze.