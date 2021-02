Certificates Room: outlook 2021 e come investire con i certificati

Quali sono le opportunità e sfide sui mercati per quest’anno e come è possibile affrontarle con i certificati d’investimento?

Torna l’appuntamento mensile con Certificates Room, venerdì 19 febbraio ore 17.30.

Il Webinar sarà l’occasione per scoprire insieme quali sono le asset class e i temi d’investimento su cui puntare in questo anno e individuare le migliori strategie con i certificati d’investimento.

Il 2021 è cominciato in continuità rispetto a quanto visto nella seconda metà dello scorso anno. Mercati azionari tonici che, in piena euforia da eccesso di liquidità, continuano a segnare nuovi massimi; mercati obbligazionari con rendimenti ancora schiacciati e commodities legate al ciclo economico in spolvero.

L’anno però è appena cominciato e le sfide di certo non mancano. Che cosa aspettarci per questo 2021? Quali sono le asset class e i temi d’investimento su cui puntare? Come possono i certificati d’investimento aiutarci nel processo di ottimizzazione del portafoglio?

Lo scopriremo insieme ai nostri ospiti: Alessandro Greppi, Portfolio Manager presso Zurich, Pierpaolo Scandurra, Ceo di Certificati e Derivati e Direttore del Certificate Journal e Luca Comunian, Head of Marketing, Distribution Business di BNP Paribas. Moderatore: Michele Fanigliulo, Ufficio Studi Wall Street Italia.

Il Webinar sarà l’occasione per conoscere l’outlook 2021 di Zurich e affrontare diverse tematiche sia educational che pratiche sul mondo dei Certificate:

• Outlook 2021: quali sono le asset class e i temi caldi di quest’anno: focus sul mercato azionario, a cura di Alessandro Greppi;

• Certificati d’investimento: Pierpaolo Scandurra e Luca Comunian, ci spiegheranno come selezionare e utilizzare i certificati per ottimizzare il portafoglio d’investimento, il tutto a partire dalle considerazioni fatte dal gestore;