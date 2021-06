Certificates Room: l’effetto Step-Down per massimizzare il rapporto rendimento-protezione

Torna l’appuntamento mensile con Certificates Room, venerdì 25 giugno ore 17.30. Il Webinar sarà l’occasione per dare una risposta con i certificati di investimento al perenne dilemma rendimento-protezione, in un contesto di tassi a zero sul mercato obbligazionario e una crescente volatilità del mercato azionario.

Come possono i certificati d’investimento aiutarci nel processo di ottimizzazione del portafoglio? Nel corso dell’incontro verrà approfondito l’effetto Step-Down dei Cash Collect, che permette di limitare ulteriormente l’impatto della volatilità sul portafoglio e di facilitare il rimborso del capitale investito anche nei casi in cui il mercato dovesse indebolirsi.

Lo scopriremo insieme agli ospiti: Andrea Zanella, consulente finanziario indipendente, Pierpaolo Scandurra, Ceo di Certificati e Derivati e Direttore del Certificate Journal e Luca Comunian, Head of Marketing, Distribution Business di BNP Paribas. Moderatore: Valeria Panigada, giornalista Wall Street Italia. Il tutto come sempre con esempi pratici.

Per iscriversi al webinar visita il link.

Il Webinar sarà l’occasione per affrontare diverse tematiche sia educational che pratiche sul mondo degli investimenti e dei Certificate: