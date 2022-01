Certificate Journal Day: voce agli esperti sul 2022, tra scenari di mercato e strumenti da preferire

Appuntamento giovedì 20 gennaio alle ore 10.30 con il Certificate Journal Day “L’anno che verrà”. Un format inedito curato dal Certificate Journal, il prodotto editoriale interamente dedicato al mondo dei certificati, e organizzato in collaborazione con Spectrum Markets, per dare voce a esperti e analisti in previsione di un 2022 carico di incognite. Quali saranno i settori su cui puntare e quali strumenti saranno da preferire nei vari scenari di mercato?

Saranno numerosi gli esperti che prenderanno parola, moderati da Pierpaolo Scandurra, amministratore delegato di Certificati e Derivati e direttore del Certificate Journal, e da Valeria Panigada, giornalista di Finanzaonline.

Nello specifico, l’incontro si aprirà con un breve excursus sui mercati nel 2021, con un servizio video a cura della redazione del Certificate Journal, e sui numeri dei certificati, a cura di Vincenzo Gallo, direttore Ufficio Studi Certificati e Derivati, per poi volgere lo sguardo al 2022.

In particolare, interverranno:

– Michele Fanigliulo, analista di Intermonte TIE per capire “Cosa aspettarsi dai mercati quest’anno”

– Pietro Di Lorenzo, fondatore di Sostrader, che indicherà i possibili “Scenari a Piazza Affari al cambio di Presidente”

– Christophe Grosset, Sales Executive di Spectrum Markets, che illustrerà “Il sentiment degli investitori e l’evoluzione del mercato dei certificati”

– Giovanni Picone, analista di Certificati e Derivati, spiegherà “Come investire con i certificati”

– Gabriele Bellelli, trader e formatore, approfondirà invece “L’operatività del buon padre di famiglia”

– Infine, Pierpaolo Scandurra analizzerà i numeri degli ICA 2021, per capire quali tendenze e obiettivi nel 2022.

Per seguire l’evento in diretta, clicca QUI