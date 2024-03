Rinnovo del Patto Parasociale tra CDP Equity e Salini S.p.a.: una nuova era per Webuild fino al 2027

In una mossa strategica che segna un nuovo capitolo per il settore delle infrastrutture italiane, CDP Equity e Salini S.p.a. hanno annunciato il rinnovo anticipato del loro patto parasociale, estendendolo fino al 2027. Questo sviluppo cruciale, che riguarda direttamente Webuild, uno dei principali attori globali nella realizzazione di grandi infrastrutture, promette di rafforzare la governance e la stabilità azionaria della società, di cui CDP Equity e Salini S.p.a. sono azionisti di maggioranza.

Molteplici le implicazioni di questa partnership rinnovata, dal ruolo chiave giocato dai dirigenti di entrambe le entità, a quelli legati all’impatto previsto sui progetti infrastrutturali di rilevanza nazionale, inclusi quelli legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Rinnovo del Patto: una mossa strategica per il futuro

Il CEO di CDP, Dario Scannapieco, ha delegato a Fabio Barchiesi, Direttore Sviluppo e Business di CDP Equity, il compito di lavorare assieme a Pietro Salini, CEO di Webuild, e il suo team.

Questa mossa anticipata riflette la volontà di assicurare una solida base di governance e di azionariato per Webuild, in un momento cruciale per il suo futuro. Con il 39,66% delle azioni detenute da Salini S.p.a. e il 16,47% da CDP Equity, l’accordo mira a stabilizzare gli assetti dirigenziali e azionari della società fino al 28 febbraio 2027.

Originariamente stipulato il 2 agosto 2019 come parte dell’iniziativa Progetto Italia, e successivamente rinnovato, questo patto parasociale si riconferma fondamentale per il sostegno di Webuild in progetti infrastrutturali di grande importanza, prime tra tutte le opere previste dal PNRR.

Governance e stabilità azionaria al centro

Il rinnovo del patto tra CDP Equity e Salini S.p.a. non riguarda solo la continuità degli assetti di governance e azionariato di Webuild, ma rappresenta anche un impegno verso la realizzazione di progetti infrastrutturali chiave per il Paese. Questa collaborazione strategica assicura che Webuild possa contare su una base solida per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità di crescita nel settore delle grandi infrastrutture.

La collaborazione tra queste entità è un esempio lampante di come la sinergia tra investimenti pubblici e privati possa favorire la realizzazione di progetti infrastrutturali complessi e di rilevanza nazionale, contribuendo significativamente alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile dell’Italia.

CDP Equity e Salini S.p.a.: un impegno condiviso per l’innovazione

La collaborazione tra CDP Equity e Salini S.p.a. attraverso il rinnovo del patto parasociale riflette un impegno condiviso verso l’innovazione e lo sviluppo sostenibile. CDP Equity, con il suo ruolo di investitore paziente e di lungo periodo, e Salini S.p.a., leader nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria, uniscono le forze per supportare Webuild nella sua missione di realizzare infrastrutture che rispondano agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Questa alleanza strategica tra due pilastri dell’economia italiana è un esempio chiaro di come la collaborazione tra settori possa accelerare la realizzazione di progetti infrastrutturali complessi, contribuendo significativamente alla crescita economica e allo sviluppo del Paese.