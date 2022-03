Case al mare: le località più amate da chi compra e affitta

Le tre località di mare più cercate da chi sta vuole comprare case sulle coste del Mar Tirreno, Mar Ligure e Mar Adriatico sono Sanremo, Anzio e Terracina. Rapallo è stabile al quarto posto, Ladispoli al quinto (+13 posizioni rispetto al 2020), a seguire al sesto posto Comacchio con una crescita di otto posizioni. Monopoli guadagna tre posizioni e si piazza al settimo posto, Chiavari all’ottavo fa un balzo di 17 posizioni. Scalano la classifica anche Montesilvano, che si piazza al nono posto (+15 posizioni), e Lerici che, guadagnando 60 posizioni, chiude la top ten.

È la classifica stilata da Casa.it, che spiega quando si tratta di ricerche di case in affitto, invece, tra la località turistica di mare a tenere il primato è Chiavari, che sale di quattro posizioni rispetto al 2020, seguita da Sanremo, seconda con una posizione in meno rispetto al 2020, e Marsala, terza, con una crescita di nove posizioni rispetto all’anno precedente.

Al quarto posto si posiziona Giugliano in Campania (-2 posizioni in classifica), al quinto Anzio (+20 posizioni), al sesto Varazze (+26 posizioni), al settimo Rapallo (+14 posizioni), al settimo San Benedetto del Tronto (+6 posizioni), al nono Formia (+7 posizioni) e al decimo Sestri Levante (-7 posizioni).

Le tipologie e le metrature

Nelle dieci località turistiche di mare più cercate del 2021, le tipologie più richieste sono state l’appartamento, la villa e la villetta a schiera.

Per quanto riguarda le metrature, la fascia più cercata in queste località è quella che va dai 51 ai 100 mq, al secondo posto quella dai 26 ai 50 mq e al terzo quella dai 101 ai 150 mq.

In merito al numero di locali, al primo posto ci sono i trilocali, seguiti da bilocali e quadrilocali, come a livello nazionale.

Case al mare: i prezzi

La fascia di prezzo più cercata per le case in vendita nelle dieci località turistiche di mare più cercate del 2021 è quella che va dai 100.001 ai 200.000 euro, al secondo posto quella dai 50.001 ai 100.000 euro e al terzo quella dai 200.001 ai 300.000 euro.

Per quanto riguarda le ricerche di case in affitto, invece, vediamo al primo posto la fascia di prezzo che va dai 401 ai 600 euro, al secondo posto quella dai 601 agli 800 euro e al terzo quella dai 201 ai 400 euro.