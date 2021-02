Carter Reum: chi è il giovane imprenditore che sposerà Paris Hilton

Entra nell’olimpo dei più giovani e ricchi imprenditori del mondo, Carter Reum. Classe 1981, originario del Wayne, nell’Illinois, attuale fiamma dell’ereditiera Paris Hilton, Reum insieme al fratello ha dato vita a un marchio di liquori, la Veev Spirits considerata tra le 500 società più importanti in America.

Oggi Reum ha un patrimonio stimato di oltre 35 milioni di dollari. Ha frequentato il Columbia College della Columbia University e si è laureato nel 2003, come i suoi fratelli. A differenza della sua attuale compagna, Carter non viene dal mondo dello spettacolo ma proprio come suo padre, che è stato presidente e amministratore delegato della Amsted Industries di Chicago, anche Carter è entrato nel mondo degli affari ed è attualmente un imprenditore di successo.

Se vi stavate chiedendo come Carter Reum ha fatto il suo patrimonio netto e dove si trova, siete venuti nel posto giusto per le risposte.

La fortuna di Carter Reum

La prima impresa di successo di Carter Reum è stato un marchio di alcolici co-fondato con suo fratello Courtney nei primi anni 2000. L’azienda, chiamata VEEV Spirits, è stata inclusa nella classifica di Inc. Magazine tra le 500 aziende private in più rapida crescita negli Stati Uniti.

Tra gli altri impegni professionali, Carter Reum è stato un associato presso la divisione industriale della Goldman Sachs Investment Banker, membro del consiglio di amministrazione del Daily Harvest e del Los Angeles County Museum of Art, e membro consultivo del Metropolitan Museum of Art Digital Committee.

Nel 2016, Reum ha avviato un’altra azienda chiamata M13 Investments, società di venture capital la cui missione, come si legge sul sito web, è quella di aiutare “le aziende che plasmano il mondo a mantenere l’attenzione sulle grandi idee, fornendo capitale intelligente e le risorse di cui hanno bisogno per accelerare la crescita.” Nel loro portafoglio ci sono aziende come Pinterest, Snapchat, Ring, Bird, Lyft, e molte altre aziende innovative.

Ma oltre ad essere un imprenditore, Carter Reum è anche uno scrittore. Scrive spesso per Huffington Post e Inc. Magazine. Ha scritto il libro autobiografico intitolato ‘Shortcut Your Startup: Ten Ways to Speed Up Entrepreneurial Success’ con suo fratello, una sorta di guida basata sulle esperienze dei fratelli Reum per aiutare gli aspiranti imprenditori.