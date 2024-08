Caro figli: quanto costa mantenere un bambino nel primo anno di vita

Il calo delle nascite e, il conseguente, invecchiamento della popolazione, continua ad essere il tallone di Achille dell’economia italiana. Ed in particolare del sistema previdenziale, i cui costi rischiano di diventare insostenibile alla luce dei bassi tassi di natalità. Gli ultimi dati sulla natalità confermano il trend in calo: nel 2023 in Italia, stando agli indicatori demografici diffusi dall’Istat, i nuovi nati sono 379.000, con un tasso di natalità pari al 6,4 per mille (era 6,7 per mille nel 2022). Dietro questi dati si nascondono numerose criticità, prima fra tutte i costi complessivo per mantenere un figlio, che già nel primo anno di vita sono decisamente sostenuti.

I costi nel primo anno di vita

Come mostrano gli ultimi dati dell’l’O.N.F., Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che aggiorna annualmente il monitoraggio, i costi complessivi per mantenere un bambino nei suoi primi 12 mesi di vita variano da un minimo di 7.431,58 euro fino ad un massimo di 17.585,78 euro. Rispetto al 2023, mediamente, si registra un aumento complessivo del +5% per i costi minimi e del +3% per i costi massimi.

“In ogni caso si tratta di costi insostenibili che, uniti alla precarietà occupazionale e alla mancanza di lavoro per i giovani, continuano a incidere pesantemente sull’andamento della natalità nel nostro Paese, dimostrando l’inefficacia delle politiche pro-natalità e di sostegno alle famiglie messe in atto fino ad ora, che andrebbero potenziate, non solo, come fatto in alcuni casi, per incrementare il numero dei figli” spiegano da Federconsumatori.

Per avere un’idea, per un passeggino i prezzi si muovono nella forchetta tra i 200 e gli 880 euro circa. Più alti i costi per acquistare un lettino: la forchetta è compresa tra i 330,72 e i 900 euro. Ma la batosta più grande arriva per latte e pappe (tra i 1.800 e 4.500 euro) e vestiti e calzature (tra i 1.100 e i 3.000 euro).

2023 2024 Var.% (2024/2023) min. max. min. max. min. max. passeggino 145,00 € 749,00 € 199,95 € 881,90 € 38% 18% lettino 278,00 € 873,00 € 330,72 € 899,00 € 19% 3% box 72,99 € 179,00 € 84,99 € 201,89 € 16% 13% fasciatoio 114,50 € 542,60 € 139,00 € 589,00 € 21% 9% biberon (x4) 44,80 € 59,90 € 51,00 € 70,96 € 14% 18% vestiti e calzature 1.152,70€ 2.980,00 € 1.184,80 € 3.098,00 € 3% 4% seggiolino auto 199,00 € 319,00 € 209,90 € 329,25 € 5% 3% seggiolone pappa 128,99 € 199,60 € 132,70 € 219,99 € 3% 10% rialzo da sedia 39,50 € 86,00 € 42,00 € 90,00 € 6% 5% culla 189,00 € 476,00 € 200,49 € 519,00 € 6% 9% sterilizzatore 69,90 € 104,92 € 74,00 € 109,99 € 6% 5% scalda biberon 39,99 € 75,25 € 41,80 € 79,95 € 5% 6% ciuccio (x4) 33,96 € 55,96 € 41,56 € 63,05 € 22% 13% marsupio 52,60 € 179,50 € 58,99 € 199,95 € 12% 11% sdraietta 86,29 € 194,90 € 88,99 € 199,00 € 3% 2% girello 62,90 € 129,50 € 69,90 € 140,17 € 11% 8% pannolini (a) 547,50 € 1.277,80 € 552,00 € 1.212,00 € 1% -5% farmaci 441,65 € 784,70 € 454,60 € 799,00 € 3% 2% visite mediche (c) 962,50 € 1.781,60 € 984,50 € 1.809,00 € 2% 2% bagnetto 32,50 € 126,60 € 39,99 € 137,98 € 23% 9% salviette 91,60 € 168,50 € 95,80 € 179,20 € 5% 6% crema 46,90 € 172,80 € 50,40 € 177,80 € 7% 3% latte e pappe (b) 1.741,40€ 4.494,80 € 1.788,60 € 4.512,00 € 3% 0% biscotti 232,90 € 297,50 € 238,40 € 299,50 € 2% 1% giocattoli 258,00 € 721,90 € 276,50 € 768,20 € 7% 6% Totale 7.065,07€ 17.030,33€ 7.431,58€ 17.585,78€ 5% 3% Tris (passeggino+carrozzina+ovetto) 421,00 € 964,00 € 470,00 € 1.000,00 € 12% 4%

Strategie per risparmiare

Alla luce di tali difficoltà- fanno notare da Federconsumatori – sono sempre più numerosi i genitori che escogitano ogni soluzione per risparmiare, ricorrendo all’usato o ai portali online per acquistare i prodotti necessari, oppure aderendo ai numerosi gruppi di scambio/regalo/passamano esistenti sui social network e online.

Acquistando online il risparmio sull’importo minimo di spesa per il mantenimento di un bimbo nel primo anno di vita è del 30%, mentre su quello massimo del 36% (non considerando per ovvie ragioni i costi relativi ai beni di prima necessità quali pannolini, farmaci, biscotti, latte e pappe e le visite mediche).

Il costo complessivo diminuisce ancor di più se si ricorre al canale dell’usato: comprare prodotti di seconda mano consente di risparmiare sulla spesa finale da un minimo del 53%, fino ad un massimo del 61%.

Nonostante i costi proibitivi per il sostentamento di un bambino nei suoi primi 12 mesi di vita, i baby shower e le feste in grande stile per il primo compleanno vanno sempre più di moda. I costi di questi eventi aumentano: nel 2024, l’allestimento di un baby shower nella propria abitazione per 25 invitati ha un costo medio di 876,46 euro (+6% rispetto al 2023). Nel caso di una festa di compleanno per 35 persone, invece, l’importo da spendere è di 1.191,94 euro (+4% rispetto al 2023).