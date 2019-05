Caro bollette, stangata costi fissi: la soluzione per risparmiare

Spesso adottare un comportamento attento all’ambiente, lampadine a risparmio energetico, attenzione a spegnere la luce, spesso non si traduce in un calo della bolletta. La colpa è dei cosiddetti costi accessori, ovvero quelli fissi, che ammontano a circa il 40% della spesa. In pratica su una bolletta di 100 euro, 40 sono rappresentati dai costi fissi.

Secondo quanto emerge da uno studio presentato in Senato dal Centro ricerche ambiente e consumo e dalla Fondazione Univerde, ripreso dal quotidiano Il Giorno – la spesa degli italiani per gli oneri generali di sistema ha superato i 100 miliardi di euro dal 2010 al 2017. Una cifra enorme, che continua a pesare nelle tasche degli italiani, nonostante le continue denunce delle associazioni dei consumatori.