Carige verso la salvezza: via libera delle banche a Blackrock

Le banche aderenti allo Schema Volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi, che hanno sottoscritto il bond subordinato da 320 milioni, hanno dato il loro via libera al piano concordato con il fondo americano Blackrock che diventerà il primo azionista di Banca Carige.

Ieri il via libera del cda insieme alla conversione di quello stesso bond sottoscritto a novembre scorso. Blackrock metterà sul piatto circa 400 milioni di euro e insieme ai 320 del bond si prospetta così un aumento di capitale da 720 milioni di euro per rimettere in sesto l’istituto ligure finito sotto commissariamento.

Se l’aumento di capitale di Carige sarà intorno ai 720 milioni, il Fondo deterrà il 43% ed è molto verosimile che Blackrock nominerà l’ad. Noi non desideriamo avere il controllo e opereremo perché questo effetto non si verifichi.

Così ieri ha spiegato il presidente del Fitd, Salvatore Maccarrone, al termine della riunione a Milano che ha indicato un piano in più tappe per salvare Carige. La prima partita proprio ieri con il via libera del Consiglio dello Schema volontario del Fondo interbancario al piano concordato con Blackrock e alla conversione totale del bond in capitale. Il prossimo passo è l’assemblea del Fitd e quindi per il voto delle banche aderenti sulla delibera. Poi, entro il 17 maggio, sarà presentato alla Bce il piano Blackrock, che comprende tre operazioni di aumento.