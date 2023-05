Canale di Panama, la siccità aumenta i costi del trasporto marittimo globale

Il canale di Panama sta risentendo eccome del problema siccità. Si temono nuovi rallentamenti ai flussi del commercio marittimo globale, oltre a un aumento dei costi (che potrebbe alimentare anche l’inflazione). Vediamo tutto nell’analisi.

Cosa succede

In particolare, da pochi giorni per le società di trasporto marittimo è diventato più complicato far passare le merci attraverso il Canale di Panama, che collega l’oceano Atlantico e quello Pacifico. A causa della siccità che sta interessando Panama, negli ultimi mesi c’è meno acqua nel canale e a partire da mercoledì le più grandi portacontainer che lo attraversano dovranno ridurre il proprio pescaggio, ovvero l’altezza della parte di scafo che sta sommersa, trasportando meno merci o limitando in altro modo il loro peso. Alcune aziende hanno già annunciato nuove tariffe di trasporto.

I precedenti