Calendario Borsa Italiana 2020: le chiusure

Come consueto anche quest’anno, Borsa Italiana ha pubblicato il calendario con le date di chiusura per il nuovo anno. Di seguito i giorni in cui chiuderà i battenti:

mercoledì 1 gennaio ( Capodanno );

); venerdì 10 aprile ( Venerdì Santo );

); lunedì 13 aprile ( Lunedì dell’Angelo );

); venerdì 1 maggio ( Festa dei lavoratori )

) giovedì 24 dicembre ( Vigilia di Natale )

) venerdì 25 dicembre ( Natale) ;

; sabato 26 dicembre ( Santo Stefano) ;

; giovedì 31 dicembre ( San Silvestro );

); Oltre a queste date, ha precisato il calendario, Borsa Italiana sarà chiusa come di consueto in tutte le giornate di sabato e domenica.

Trading After Hours 2020

Per quanto concerne esclusivamente il segmento After-Hours, le chiusure di Borsa Italiana nel 2020 sono le seguenti:

Gennaio

giovedì 2, venerdì 3 e lunedì 6;

Aprile

giovedì 9 e giovedì 30;

Giugno

lunedì 1 e martedì 2;

Agosto

lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6, venerdì 7, lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13, venerdì 14, lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20, venerdì 21, lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27, venerdì 28 e lunedì 31;

Dicembre

lunedì 7, martedì 8, mercoledì 23, lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30.