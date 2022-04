Calcio: il Milan nelle mani degli arabi. A breve la cessione a Investcorp

Riportare il Milan sulla vetta del calcio è l’obiettivo del fondo d’investimento del Bahrein, Investcorp che vuole mettere le mani sul club rossonero facendo entrare nel calcio italiano per la prima volta gli arabi.

Il Milan oggi è proprietà del fondo statunitense Elliott. Il team era stato rilevato nel 2018 dall’uomo di affari cinese Li Yonghong, che a sua volta lo aveva comprato da Silvio Berlusconi.

Come riporta l’agenzia di stampa Reuters in settimana il fondo arabo potrebbe arrivare ad acquisire il Milan da Elliott per una cifra di 1,18 miliardi di euro, debito incluso. Il presidente di Investcorp Mohammed Al Ardhi ha deciso di alzare l’offerta per evitare di andare per le lunghe mettendo rispetto alla cifra originale, ben 80 milioni di euro in più sul piatto.Fonti della Reuters dicono che la firma potrebbe arrivare venerdì.

Se andasse in porto, il Milan diventerebbe la prima società di calcio italiana ad essere di proprietà mediorientale considerando che ad oggi sono 9 su 20 più importanti club italiani sono in mano di proprietà straniere.

Investcorp: chi è il fondo degli arabi prossimo patron del Milan

Non è la prima volta che il fondo Investcorp fa shopping in occidente: prima del Milan, ha conquistato marchi del lusso come Tiffany e Gucci. Nata nel 1982, Investcorp ha la sua base principale in Bahrain, ma ha sedi in diverse città del mondo tra cui New York, Londra, Abu dhabi, Riad, Doha, Mumbai e Singapore. Si tratta di un fondo da 40 miliardi di dollari, gestore globale di prodotti d’investimento alternativi (37,6 miliardi di dollari di asset in gestione) con circa 460 persone impiegate nei suoi uffici sparsi nel mondo.

Cosa fa Investcorp? Le sue attività principali riguardano private equity, immobiliare, investimenti a ritorno assoluto, infrastrutture e gestione del credito e capitale strategico. Presidente esecutivo di Investcorp dal 2015 è Mohammed Bin Mahfoodh Alardhi, ex consigliere di amministrazione del Consiglio Investcorp dal 2008.