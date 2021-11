Buffett fa pulizia nel portafoglio di Berkshire, liquidità ai record di sempre

Grandi movimenti nel portafoglio della Berkshire Hathaway di Warren Buffett. Nel terzo trimestre dell’anno, il conglomerato del finanziere americano – che possiede decine di aziende tra cui See’s Candies e Geico, e detiene partecipazioni multimiliardarie in Apple, Coca-Cola e altre società pubbliche – ha speso 1,4 miliardi di dollari nell’acquisto di nuove azioni e ne ha incassati più del doppio ( 3,4 miliardi di dollari per la precisione) nella vendita di partecipazioni. Le ultime transazioni hanno portato le vendite nette di azioni nei nove mesi fino al 30 settembre a $ 7 miliardi.

In attesa di conoscere nel dettaglio le nuove mosse del noto investitore americano (saranno svelati alla fine di questo mese), nell’ultimo anno e mezzo, Buffett e il suo team hanno investito in società tecnologiche come la piattaforma di dati cloud Snowflake e la fintech brasiliana Nubank, un quintetto di società commerciali giapponesi e un paniere di aziende farmaceutiche. Allo stesso tempo, sono state invece ridotte le partecipazioni in JPMorgan, Goldman Sachs nelle compagnie aeree statunitensi “Big Four”.

Buffett: avanti nei buyback

Sempre nel terzo trimestre, Berkshire è tornato ad accelerare nelle operazioni di riacquisti di azioni proprie, spendendo $ 7,6 miliardi, dopo aver rallentato la somma destinata al buyback da $ 6,6 miliardi del primo trimestre a $ 6 miliardi del secondo trimestre. Complessivamente, sale a poco più di $ 20 miliardi il saldo dei buy-back nei primi nove mesi di quest’anno.

Nonostante i riacquisti più aggressivi, la liquidità della società è aumentata fino a raggiungere la cifra record di 149 miliardi di dollari, rispetto ai 144 miliardi di dollari del secondo trimestre. Nel frattempo, le entrate di Berkshire sono aumentate del 12% a circa 71 miliardi di dollari, poiché molte delle sue attività ha ripreso slancio nel dopo pandemia.

Nello stesso periodo, l’utile operativo ha segnato un rialzo del 18% a $6,47 miliardi, mentre gli utili totali, comprensivi degli investimenti in azioni, sono scesi nel terzo trimestre dell’anno a $10,3 miliardi, soffrendo una flessione di oltre il 60% su base annua.