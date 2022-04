Buffett cambia idea su Musk: “ha sfidato i big dell’auto e ha vinto”

Warren Buffett cambia idea su Elon Musk . Se fino a qualche anno si era mostrato piuttosto critico nei confronti del numero uno di Tesla e SpaceX, ora il finanziere Usa fa marcia indietro e elogia la sua intraprendenza che lo ha portato a costruire, grazie ad un’idea, un colosso delle quattro ruote, che mostra un capitalizzazione superiore a quella dei giganti Usa dell’auto.

“Questo mostra cosa produce l’America. Voglio dire, Elon, ha sfidato General Motors, Ford, Toyota, avendo in tasca solo un’idea. E sta vincendo. Questa è l’America. Era difficile anche sognare una cosa del genere. È sbalorditivo “, ha detto il numero uno dei Berkshire Hathaway in un’intervista.

Buffett-Musk: relazione difficile

Le relazioni tra Musk e Buffett non sono mai stati idilliache. In un’intervista del 2018, Buffett aveva chiaramente detto che non avrebbe investito un dollaro in Tesla.

“Alla gente piacciono la sue auto. Sta cercando qualcosa per migliorare un prodotto… il pubblico americano deciderà se sarà un successo. Certo non sarà facile”.

Anche Musk da parte sua non ha risparmiato critiche nei confronti del numero uno di Berkshire Hathaway. In alcune occasioni ha ribadito di non essere il “un grande fan” dell’investitore, etichettando la strategia di allocazione del capitale di Berkshire come “noiosa”. Il numero uno di Tesla aveva mesi fa respinto la proposta di Berkshire di costruire 10 centrali elettriche a gas naturale nel Texas, in vista della prossima crisi energetica dello stato.

Insomma, i rapporti tra i due non sono mai stati particolarmente cordiali. Chissà se dopo le ultime dichiarazioni le cose possano cambiare. Al momento Musk è impegnato su un altro fronte, quello della conquista di Twitter. Operazione che sembra tutt’altro che semplice. Secondo il Wall Street Journal, la proposta del patron di Tesla potrebbe essere ufficialmente respinta nei prossimi giorni. Il gigante Apollo Global Management starebbe valutando di partecipare all’offerta.

Musk-Buffett ai vertici della classifica di Forbes

Relazioni a parte, i due imprenditori hanno una cosa in comune: siedono nella parte alta della classifica Forbes dei più ricchi al mondo. Classifica dominata da Elon Musk, che dispone di un patrimonio netto di 219 miliardi di dollari, e che vede Warren Buffett al quinto posto alle spalle di Bill Gates con una ricchezza di 118 miliardi.