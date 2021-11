Btp Futura, raccolti 3,26 mld: oltre 2 in meno rispetto alla terza emissione

La quarta emissione del Btp Futura, un titolo riservato alle famiglie con scadenza al 2033, ha portato nelle casse dello Stato 3,268 miliardi di euro: un dato nettamente inferiore ai 5,48 miliardi della emissione precedente. Fra l’8 e il 12 novembre sono stati collocati 91.273 contratti “attraverso le due banche dealer Intesa Sanpaolo e Unicredit, mediante anche il supporto delle due banche co-dealer Banca Akros e Banca Sella”.

Come sempre, il Btp futura prevede cedole crescenti per incoraggiare il mantenimento in portafoglio del titolo dall’emissione alla scadenza. “I tassi cedolari definitivi saranno pari rispettivamente a 0,75% per i primi quattro anni, 1,35% per i successivi quattro anni e 1,70% per i restanti quattro anni di vita”, ha affermato il Mef. Il regolamento dell’operazione si terrà lo stesso giorno del godimento del titolo. Rispetto ai tassi cedolari minimi garantiti comunicati in avvio è stato rivisto al rialzo di 10 punti base solo il tasso dal quinto all’ottavo anno.

Il Btp Futura nasce con l’obiettivo di finanziare le diverse misure adottate dal Governo per sostenere la crescita economica del Paese.

Il Btp Futura presenta cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up), con doppio premio fedeltà: alla fine dei primi otto anni di vita del titolo l’investitore che avrà detenuto il Btp Futura sin dall’emissione avrà diritto a un premio intermedio pari al 40% della media del tasso di crescita del Pil nominale registrato dall’Istat nei primi otto anni di vita del titolo, con un minimo dello 0,4% del capitale investito, fino ad un massimo dell’1,2%.