BTP e CCTeu: assegnati in asta 9,5 miliardi di titoli

Chiuso il collocamento del BTP Più, il titolo di Stato della famiglia BTP Valore dedicato ai piccoli risparmiatori, il ministero dell’economia continua a concedere titoli in asta.

Nel dettaglio oggi, giovedì 27 febbraio 2025, il Tesoro ha assegnato complessivamente 9,5 miliardi di BTP e CCTeu, ossia indicizzati all’Euribor, con scadenze rispettivamente di 5, 10 e 7 anni.

Asta BTP e CCTeu: i dettagli dell’emissione

L’asta odierna del Tesoro ha mostrato una buona domanda per i titoli di Stato, con una copertura solida e rendimenti in calo. In particolare sono stati assegnati 3,75 miliardi di euro di BTP a 5 anni, con un rendimento del 2,93% (-2 punti base) e richieste per 5,784 miliardi. Tre i miliardi di euro di BTP a 10 anni assegnati oggi, con un rendimento del 3,55% (-5 punti base) e richieste per 4,889 miliardi. Infine il Tesoro ha assegnato 2,75 miliardi di CCT a 7 anni indicizzati all’Euribor, con un rendimento del 4,11% e richieste per 4,418 miliardi.

I Btp sono titoli di stato emessi con scadenze da 18 mesi a 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 50 anni. Si tratta di titoli a medio-lungo termine, a reddito fisso, particolarmente adatti per quegli investitori che richiedono pagamenti costanti ogni sei mesi.

Come scrive il Mef, i Btp sono particolarmente apprezzati per la loro liquidità: prima della scadenza gli investitori istituzionali possono comprare o vendere i Btp sia sul mercato secondario regolamentato (Mts), per operazioni non inferiori a 2 milioni di Euro, che su quello non regolamentato (over-the-counter). Inoltre i cittadini privati possono effettuare queste transazioni sul mercato secondario regolamentato Mot (Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei titoli di Stato).

Come investire in CCTeu

I CCTeu, acronimo di Certificati di Credito del Tesoro indicizzati all’Euribor, in qualità di titoli a tasso variabile, garantiscono una remunerazione sempre in linea con i rendimenti di mercato e grazie alla loro indicizzazione al tasso Euribor, offrono una efficace opportunità di protezione per gli investitori, istituzionali e retail, le cui passività siano correlate all’andamento dell’Euribor (come i mutui immobiliari a tasso variabile).

Come gli altri Titoli di Stato, i CCTeu sono trattati regolarmente sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (Mot) per tagli di piccolo importo (lotti da 1.000 euro o multipli) e sul mercato telematico a pronti dei Titoli di Stato (Mts).

Calendario aste titoli di stato marzo

Per il mese di marzo in arrivo, ecco le altre aste programmate dal Ministero dell’economia e delle finanze. In particolare le date da ricordare sono: