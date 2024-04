Broletto Corporate Advisory si rafforza con l’ingresso di Sciacca

Broletto Corporate Advisory, boutique indipendente di consulenza focalizzata su operazioni di finanza straordinaria, si rafforza con l’ingresso di Rosario Sciacca in qualità di partner.

Sciacca è un professionista con una più che decennale esperienza in Ubs in posizioni apicali e più che ventennale esperienza nel banking. Nella sua lunga carriera, il manager ha completato importanti operazioni di m&a a livello internazionale oltre che operazioni di quotazione in borsa.

Sciacca affiancherà gli attuali partner di Broletto, Andrea Scarsi, Lorenzo Minoli e Federico Cappa, rafforzando le attività di m&a advisory di Broletto a livello internazionale. L’arrivo del manager determina inoltre per Broletto l’ingresso nel settore del cd. Capital Markets Advisory, consentendo quindi di offrire ai propri clienti una gamma sempre più completa di alternative strategiche nel mondo della finanza di impresa a servizio della crescita delle Pmi italiane.

“Da subito con Andrea Scarsi ci si è trovati in sintonia sulla maniera di leggere il mercato della finanza straordinaria e su come assistere i clienti in operazioni vitali e strategiche come quelle di M&A. Ho sempre interpretato il mio ruolo di consulente di finanza aziendale, in tanti anni di carriera, in maniera totalizzante e non da mero fornitore di servizi. Ciò significa prendersi carico dei temi chiave della vita del cliente e renderli propri sino alla risoluzione. Anche per questo, attraverso il veicolo che ho da poco fondato – Finance 4 Growth – stringerò anche un accordo con un operatore della consulenza finanziaria indipendente al fine di assistere gli imprenditori nella totalità dei propri bisogni di natura finanziaria e patrimoniale” ha dichiarato Rosario Sciacca.