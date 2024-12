Briatore vende il Twiga a Leonardo Maria del Vecchio

Colpo di scena nel mondo del lusso italiano. Il fondo LMDV Capital, che fa capo al rampante Leonardo Maria del Vecchio, ha firmato un accordo per l’acquisizione del Brand Twiga e di 4 location del gruppo Gruppo Majestas, che fa capo a Flavio Briatore. Non sono state fornite indicazioni in merito al prezzo dell’operazione.

Dopo la cessione Briatore ha evidenziato che “il mio rinnovato impegno in Formula Uno, come capo di Alpine Formula One Team, richiede la mia massima attenzione e un tempo significativo, rendendo necessario un minore coinvolgimento nell’operatività del Gruppo. Tuttavia, Majestas continua lo sviluppo internazionale dei brand Billionaire e Crazy Pizza con risultati eccellenti e con l’impegno di collaboratori di grande esperienza e professionalità”.

L’acquisizione messa a segno da del Vecchio si inserisce in un piano strategico più ampio di LMDV Capital, che mira a integrare il brand Twiga nel proprio ecosistema, rafforzando il gruppo di ristorazione del fine dining Triple Sea Food.

Con questo accordo Triple Sea Food, gruppo di proprietà di LMDV Capital, si avvia a diventare uno dei più importanti protagonisti dell’hospitality di lusso nel nostro Paese. Il fatturato delle due società combined è stimato in circa 50 milioni nel 2024 e 600 dipendenti. L’espansione non si ferma qui: con le nuove aperture già previste per il 2025 il nuovo gruppo stima di superare i 60 milioni di fatturato.

Triple Sea Food ha messo a segno una crescita esponenziale negli ultimi 24 mesi, arrivando a gestire cinque location e tre brand – Vesta Milano, Vesta Forte dei Marmi e Vesta Paraggi; Casa Fiori Chiari Milano; Trattoria del Ciumbia Milano – grazie a una forza lavoro complessiva di 250 dipendenti.

Nella location del Twiga di Montecarlo verrà inaugurato un ristorante Vesta. La location di Billionaire Porto Cervo diventerà Twiga e ospiterà al suo interno Casa Fiori Chiari e Vesta.