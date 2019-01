Brexit come in guerra: con no-deal si pensa a legge marziale

Mentre regna la totale incertezza sul futuro della Brexit, si susseguono indiscrezioni stampa, talvolta contrastanti, sulle possibili conseguenze di un divorzio da Londra senza accordo. Ipotesi, quest’ultima, che in base ai rumors pubblicati dal Sun nel fine settimana, sarebbe stata esclusa dalla premier Theresa May.

Secondo quanto ha riportato il Sunday Times, nel caso di “no-deal, alcuni funzionari dell’amministrazione May starebbero pensando perfino all’introduzione della legge marziale“, per far fronte a possibili disordini. L’obiettivo sarebbe quello di ristabilire l’ordine all’indomani del 29 marzo prossimo. È la data dell’attivazione dell’articolo 50.