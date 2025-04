Borse a picco, miliardari piangono. Ma non Warren Buffett, che guadagna nella tempesta

Il crollo delle Borse mondiali dell’ultima settimana ha svuotato le tasche della maggior parte dei miliardari. Ma non quelle di Warren Buffett, che dimostra la forza della sua strategia di investimento in tempi di crisi. Il leggendario investitore ha infatti aggiunto 12,7 miliardi di dollari alla sua ricchezza quest’anno, portando il suo patrimonio netto totale a 155 miliardi di dollari.

Il contesto del crollo dei mercati

La crisi attuale è stata scatenata dalle politiche commerciali protezionistiche del Presidente Donald Trump, che ha introdotto il più grande aumento dei dazi della storia americana. Queste misure hanno fatto scattare le vendite sulle Borse mondiali, causando una perdita di valore di $8 trilioni nei mercati finanziari statunitensi dal giorno delle elezioni. Solo nelle ultime due sessioni di trading della scorsa settimana, Wall Street ha visto evaporare $5 trilioni, con il Dow Jones che ha registrato una perdita record di 2.231 punti in un solo giorno.

Questa situazione ha avuto un impatto devastante soprattutto dei Paperoni che hanno fatto la loro fortuna con il settore hi-tech, tra i più compiti dalle vendite. Qualche esempio: da inizio anno, Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, ha perso $130 miliardi quest’anno, Jeff Bezos ha visto il suo patrimonio diminuire di $45,2 miliardi mentre Mark Zuckerberg ha subito perdite pari a $28,1 miliardi. Non sfugge al sell off Bill Gates, che ha visto andare in fumo 3,38 miliardi di dollari in pochi giorni: il suo patrimonio è sceso così a 155 miliardi al pari di Buffett. Nella parte alta delle classifica dei miliardari, il re del lusso Bernard Arnault (LVMH) ha visto andare in fuoco $18,6 miliardi.

La strategia vincente di Buffett

Ma qual è la strategia di successo di Buffett? Premesso che la sua filosofia è stata sempre quella di adottare un approccio prudenza e lungimirante allo stesso tempo, nel 2024, quando i mercati erano ancora in forte crescita, Berkshire Hathaway ha venduto azioni per un valore di $134 miliardi e accumulato una riserva record di liquidità pari a $334 miliardi.

Questa mossa si è rivelata cruciale per affrontare la volatilità del mercato in questi primi mesi del 2025. Inoltre, Buffett ha ridotto significativamente la sua esposizione alle azioni tecnologiche statunitensi come Apple e Bank of America, incrementando gli investimenti in società giapponesi.ha aumentato le partecipazioni in cinque grandi società giapponesi—Mitsui & Co., Mitsubishi Corp., Sumitomo Corp., Itochu Corp., e Marubeni Corp.—che rappresentano pilastri dell’economia giapponese.

L’approccio agli investimenti

Inoltre, Buffett è noto per il suo approccio basato sulla ricerca di valore a lungo termine piuttosto che su guadagni rapidi. La sua decisione di mantenere ingenti riserve di liquidità riflette la sua cautela nei confronti delle valutazioni elevate del mercato azionario e la difficoltà nel trovare buone opportunità d’acquisto. Questo approccio contrasta con quello dei magnati tecnologici che hanno subito enormi perdite a causa della loro esposizione alle azioni ad alta crescita.

Un esempio emblematico della strategia di Buffett è stata la riduzione della partecipazione in Apple. Sebbene Apple sia stata storicamente uno dei suoi investimenti più redditizi, Buffett ha venduto quasi metà delle azioni della società nel 2024, anticipando un possibile rallentamento economico e una bolla tecnologica.

Lezioni dal “vecchio saggio”

La capacità di Buffett di navigare attraverso le turbolenze economiche offre dunque preziose lezioni agli investitori. Prima fra tutte, l’importanza della diversificazione: mentre molti miliardari hanno concentrato le loro fortune in settori specifici come la tecnologia, Buffett ha scelto un portafoglio più bilanciato con esposizioni globali.

In secondo luogo, il ruolo chiave della liquidità: avere riserve significative consente agli investitori di cogliere opportunità durante i periodi di crisi. Infine, la filosofia d’investimento basata sul valore piuttosto che sulla speculazione si dimostra vincente nel lungo periodo.

Infine, mentre altri cercano guadagni rapidi in mercati volatili, Buffett rimane fedele alla sua visione: investire in aziende solide con prospettive durature.