Bonus tv, firmato il decreto attuativo: ecco come ottenerlo

Il governo verrà incontro all’esigenza rinnovare gli apparecchi televisivi, resa necessaria dal passaggio al digitale terrestre di seconda generazione, offrendo un bonus pari al 20% del prezzo d’acquisto e non superiore ai 100 euro. La norma che predispone il bonus tv è stata firmata, tramite decreto attuativo dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

A monte del provvedimento c’è il passaggio dal digitale Dvb-T. attualmente in uso. al sistema Dvb-T2. Il digitale di prima generazione si spegnerà fra un anno, il primo luglio 2022, lasciando al buio tutti i televisori sprovvisti di un apposito decoder (che, comunque, può essere acquistato a parte per rendere compatibili anche gli apparecchi più datati; i prezzi partono dalla trentina di euro fino a superare i cento euro).

Come ottenere il bonus tv

Per ottenere il rimborso sull’acquisto del televisore sarà necessario rottamare un modello acquistato prima del 22 dicembre 2018 e dotarsi di un apparecchio nuovo che sia incluso nell’elenco dello Sviluppo economico dei modelli idonei. Lo “sconto” del 20% si applica al prezzo comprensivo di Iva e non prevede vincoli legati al reddito dell’individuo.

E’ sufficiente essere residenti in Italia e in regola con i pagamenti del canone Rai.

La rottamazione, necessaria per completare l’ottenimento del bonus, può essere delegata al venditore del nuovo apparecchio, consegnando presso il punto vendita quello destinato alla discarica. In alternativa, è possibile espletare in autonomia quest’operazione presso una discarica autorizzata e compilando un apposito modulo.

Attenzione: bonus valido fino a esaurimento dei fondi

Come per il precedente bonus bici, anche il bonus tv sarà disponibile fino all’esaurimento dei fondi stanziati, pari a 250 milioni di euro. Tale cifra, supponendo uno sconto medio da 50 euro, basterebbe a supportare l’acquisto di 5 milioni di televisori. In termini di tempo, la finestra della misura si chiuderà, in ogni caso, il 31 dicembre 2022.

Il decreto attuativo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale: lo sconto sarà operativo a partire dal 15 giorno successivo a detta pubblicazione.