Bonifici istantanei in 10 secondi: ecco quanto costerà la commissione

Novità in arrivo per i pagamenti digitali. Il bonifico istantaneo, con pagamenti in massimo 10 secondi, non dovrà avere costi aggiuntivi. Lo prevede il nuovo regolamento sui cosiddetti instant payments adottato dal Consiglio europeo.

In base a quanto prevede un nuovo regolamento dell’Unione europea le commissioni dovranno essere pari o comunque non superiori a quello di un bonifico tradizionale. Inoltre le nuove regole introducono anche rigorose misure di sicurezza per prevenire frodi ed errori.

Bonifico istantaneo: cos’è e come funziona

Il bonifico istantaneo, detto anche bonifico SEPA istantaneo, che permette in pochi secondi al destinatario di effettuare un pagamento e farlo ricevere al legittimo destinatario in poco tempo.

Volendo fare un raffronto, mentre un bonifico tradizionale impiega 3-4 giorni a seconda dell’istituto di credito, quello istantaneo viene realizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Bonifico istantaneo: cosa prevede il regolamento Ue

Il regolamento europeo stabilisce che i fornitori di servizi di pagamento devono offrire bonifici istantanei alle stesse condizioni economiche dei bonifici tradizionali.

In sostanza il nuovo regolamento UE entrato in vigore il mese scorso stabilisce che tutti coloro che forniscono i loro servizi a pagamento non possono richiedere un sovrapprezzo per il bonifico istantaneo rispetto a quello standard.

Ciò significa che il costo per effettuare un bonifico istantaneo dovrà allinearsi a quello di un bonifico tradizionale che mediamente online ammonta a circa 0,37 euro e può arrivare fino a 4,73 euro se effettuato allo sportello.

Le nuove regole dei bonifici istantanei prevedono anche che questa opzione sia sempre disponibile, 24 su 24 e 7 giorni su 7, proprio come avviene per quelli tradizionali ed eventualmente con gli stessi limiti.

Inoltre, il nuovo regolamento UE prevede che l’opzione “bonifico istantaneo” sia presente sempre e che comunque siano accessibili al pari del bonifico tradizionale.

Le regole sulla sicurezza

Le nuove regole introdotte dal regolamento Ue prevedono inoltre che i prestatori di servizi di pagamento (PSP) dovranno adottare misure avanzate per la prevenzione e l’identificazione delle frodi, inclusa la verifica gratuita dell’identità del beneficiario.

Ai clienti sarà inoltre data la possibilità di impostare un limite massimo per i bonifici istantanei e ci saranno meccanismi di risarcimento in caso di mancato rispetto degli obblighi di prevenzione delle frodi da parte dei PSP.