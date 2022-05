Bollette: sette consigli per risparmiare fino al 34% di energia in casa

Mentre il governo vara il Decreto Aiuti, le famiglie e le imprese fanno i conti quotidianamente con il carovita che si concretizza in aumenti delle bollette di tantissimi beni e servizi. Dalla benzina ai beni alimentari, passando per le bollette, la parola d’ordine di questi tempi è risparmiare.

Risparmiare è sempre corretto: è un ingrediente fondamentale per raggiungere il prima possibile l’indipendenza energetica anche per raggiungere una sicurezza nazionale resistente e resiliente. Ci sono diverse misure che possono essere applicate e che riguardano il controllo dell’utilizzo di energia nel riscaldamento e nell’illuminazione, ma anche di sostituzione di energia prodotta con il gas tramite le fonti rinnovabili e i carburanti alternativi.

Tali strumenti ci consentono di risparmiare e di efficientare molti miliardi di metri cubi di gas con uno sforzo davvero esiguo. Discutere di risparmio energetico è fondamentale, ci aiuterà sin da ora, ma anche in futuro, a risolvere le questioni attinenti all’uso di fonti fossili oltre a vivere in maniera più compatibile con la stessa transizione ecologica. Per migliorare la situazione cogente del Paese, senza dover mettere in campo misure troppo complicate, bisogna agire prontamente anche attraverso tali azioni sostenibili che, se diluite nel tempo e portate avanti con intelligenza, possono davvero fare la differenza”.

Così dichiara Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica in occasione della presentazione alla Camera dei deputati delle “Linee Guida” per aiutare le famiglie a risparmiare sui consumi energetici e ridurre fino al 34% le bollette di luce e gas. Mai come in questo momento il risparmio energetico è contemporaneamente una concreta opportunità economica e un dovere nei confronti dell’ambiente – si legge nel documento – Alcuni studi evidenziano che le abitudini dell’utente nei confronti dell’uso corretto dell’energia hanno un ruolo importante nel ridurre gli sprechi energetici: l’educazione e la modifica dei comportamenti del cittadino è l’area che può generare la riduzione di consumi più significativa, pari al 34% dei consumi totali di energia.

Bollette: i consigli per risparmiare fino al 34%

Ma come risparmiare in pratica? SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale e Consumerismo hanno elaborato 7 semplici regole che chiunque può seguire in casa al fine di contenere consumi e spese energetica: