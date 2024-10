BofA: accessi negati e saldi azzerati, cosa sta succedendo ai correntisti

Blackout per Bank of America. L’istituto di credito è stato colpito da un’interruzione e i conti di alcuni clienti inaccessibili o addirittura con saldi pari a zero. Bank of America non ha voluto specificare la causa del problema ma ha dichiarato che è stato in gran parte risolto anche se non è ancora chiaro quando tutti i sistemi torneranno alla normalità.

Bank of America: problemi di accesso ai conti

Nella giornata di oggi, come risulta da numerosi media, i clienti di Bank of America hanno segnalato problemi di accesso ai loro conti bancari. In molti si sono lamentati di non riuscire a vedere i saldi e alcuni di quelli che riescono ad accedere ai loro conti sono sorpresi di vedere saldi pari a zero.

Tante le testimonianze raccolte nelle ultime ore. In una dichiarazione rilasciata alla CNN, Bank of America ha riconosciuto che “alcuni clienti stanno riscontrando un problema nell’accesso ai loro conti e alle informazioni sui saldi”. “Questi problemi sono stati affrontati e in gran parte risolti”, ha dichiarato Bank of America. “Ci scusiamo per gli eventuali disagi”.

Ma in molti ancora non riescono ad accedere ai conti. Un messaggio visualizzato per un cliente della Bank of America diceva che l’importo del saldo corrente di uno o più conti “potrebbe essere temporaneamente non disponibile”. “Cinque conti mostrano un saldo zero, oltre 20.000”, ha scritto un cliente di Bank of America su Downdetector. Un altro ha detto che lui non può accedere, ma sua moglie sì e i suoi conti non mostrano alcun saldo. Un altro utente ha dichiarato: “Il mio debito viene visualizzato bene”. Il problema è iniziato intorno alle 12:47, secondo Downdetector, che monitora le interruzioni tecnologiche. Al momento non si sa altro, nè la causa che ha portato a questa interruzione.

BofA si allarga mentre Buffett si defila

BofA è la seconda banca statunitense per dimensioni dopo JPMorgan e serve 69 milioni di clienti nazionali, sia consumatori che piccole imprese. L’istituto è stato recentemente alla ribalta della cronaca finanziaria per la svendita attuata da Warren Buffett.

La Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha recentemente venduto azioni di Bank of America per sei sessioni consecutive, continuando una serie di disinvestimenti iniziati il 17 luglio 2024. Secondo i dati riportati, durante le ultime operazioni, avvenute mercoledì, giovedì e venerdì, la compagnia ha venduto un totale di 21,1 milioni di azioni a un prezzo medio di 40,24 dollari per azione, generando un controvalore complessivo di 848,2 milioni di dollari.

Nel complesso, dall’inizio del periodo di disinvestimento, la Berkshire Hathaway ha ceduto 150,1 milioni di azioni di BofA, pari a una partecipazione del 14,5%. Le vendite sono avvenute in 21 delle ultime 33 sessioni di borsa, per un controvalore totale di 6,2 miliardi di dollari, con un prezzo medio di 41,33 dollari per azione.

L’istituto guidato da Brian T. Moynihan sta procedendo comunque con un’importante espansione dei suoi centri finanziari negli Stati Uniti, pianificando di aprire oltre 165 nuovi centri in 63 mercati entro la fine del 2026, di cui quasi 40 già nel 2024. Questo progetto si aggiunge ai più di 100 centri che la banca ha inaugurato negli ultimi due anni. Dal 2014, quando ha iniziato il processo di espansione, BofA ha investito oltre 5 miliardi di dollari per sviluppare e migliorare le proprie strutture.

All’inizio del 2024, la banca ha completato un vasto progetto di ristrutturazione e modernizzazione di oltre 3.000 centri esistenti, concentrandosi sulla creazione di spazi di incontro in cui i clienti possano discutere delle loro esigenze finanziarie con specialisti. Questo cambiamento riflette un’evoluzione del ruolo delle filiali fisiche, sempre più focalizzate su consulenze personalizzate piuttosto che su transazioni di base.

Nonostante la crescente digitalizzazione del settore bancario, con oltre il 95% delle interazioni dei clienti che avviene tramite piattaforme digitali, Bank of America ha riorientato i suoi centri per facilitare conversazioni approfondite. Nell’ultimo anno, i clienti hanno fissato quasi 10 milioni di appuntamenti nei centri finanziari della banca, di cui circa il 20% si è concentrato su discussioni riguardanti investimenti e soluzioni finanziarie.