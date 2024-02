BNP Paribas, l’1 marzo in Borsa con WSI per parlare di portafogli evoluti e certificati

In collaborazione con Wall Street Italia, BNP Paribas ha annunciato l’organizzazione di un evento dal titolo “L’evoluzione dei portafogli: innovare con i certificati di investimento per massimizzare i rendimenti”. L’appuntamento, in programma l’1 marzo dalle 10 alle 13, sarà dedicato a tutti quei consulenti finanziari alla ricerca di strategie innovative per ottimizzare i portafogli d’investimento. Questo esclusivo incontro si terrà nel cuore finanziario d’Italia, il prestigioso Palazzo Mezzanotte, dove poter immergersi in una giornata di formazione, ispirazione e networking.

I dettagli sull’incontro

In particolare, l‘evento è accreditato da EFPA Italia e fornirà 3 ore formative ai partecipanti. Rappresentando così un’occasione imperdibile per aggiornare le proprie competenze professionali e soddisfare i requisiti di formazione continua. Wall Street Italia fornirà il proprio contributo con la partecipazione del direttore Leopoldo Gasbarro e della giornalista Aleksandra Goergieva. Tra gli speaker figureranno inoltre professionisti del settore come Luca Comunian, Johan Carli, Emanuele Grasso, Pierpaolo Scandurra, Alessandro Simonetti e Michele Fanigliulo, pronti a condividere le loro conoscenze e esperienze.

Programma dell’evento

Questa, in particolare, l’agenda dell’evento in programma l’1 marzo:

10:00 | Accoglienza con welcome coffee e registrazione.

| Accoglienza con welcome coffee e registrazione. 10:15 | Conferenza di apertura con Aleksandra Georgieva e Luca Comunian .

| Conferenza di apertura con e . 10:20 – 10:45 | Leopoldo Gasbarro mostrerà i bias comportamentali nelle scelte di investimento.

| mostrerà i bias comportamentali nelle scelte di investimento. 10:45 – 11:05 | Johan Carli – CIO Office BNP Paribas – offrirà un approfondimento sulle previsioni macroeconomiche e di equity secondo BNP Paribas.

| – CIO Office BNP Paribas – offrirà un approfondimento sulle previsioni macroeconomiche e di equity secondo BNP Paribas. 11:05 – 11:20 | Emanuele Grasso – Securitised Derivatives Lead – presenterà il nuovo modello di negoziazione di Borsa Italiana.

| – Securitised Derivatives Lead – presenterà il nuovo modello di negoziazione di Borsa Italiana. 11:25 – 12:15 | Tavola rotonda su Risparmio Amministrato e l’evoluzione dell’offerta quotata sul mercato con: Alessandro Simonetti – EQD Structurer di BNP Paribas; Pierpaolo Scandurra – CEO di Certificati e Derivati; Michele Fanigliulo – Responsabile soluzioni di investimento di Intermonte.

| Tavola rotonda su Risparmio Amministrato e l’evoluzione dell’offerta quotata sul mercato con: EQD Structurer di BNP Paribas; – CEO di Certificati e Derivati; – Responsabile soluzioni di investimento di Intermonte. 12:25 – 12:55 | Seconda tavola rotonda focalizzata sull’asset allocation nei portafogli in Consulenza Evoluta.

| Seconda tavola rotonda focalizzata sull’asset allocation nei portafogli in Consulenza Evoluta. 13:00 | Business Lunch e opportunità di networking.

Cosa sono i certificati

I certificati (a cui WSI dedica anche un premio annuale) sono strumenti finanziari che si caratterizzano per un’ampia varietà di profili di rischio/rendimento e consentono pertanto di realizzare soluzioni finanziarie in linea con esigenze d’investimento diverse. Gli investment certificate sono derivati cartolarizzati, ovvero una combinazione di contratti finanziari incorporati in un titolo, negoziabile come un titolo azionario. Questi prodotti sono emessi da istituzioni finanziarie che si assumono l’obbligo dei pagamenti dei flussi dovuti, coerentemente con quanto contenuto nell’apposito prospetto informativo.

Registrati e partecipa

Per poter approfondire e seguire dal vivo l’evento organizzato da BNP Paribas basterà registrarsi cliccando qui e compilare i dati richiesti. Appuntamento all’1 marzo: ancora a Piazza Affari, ancora con Wall Street Italia. Non perdete l’opportunità di far parte di questo incontro esclusivo. I posti sono limitati per garantire un’esperienza di qualità a tutti i partecipanti.