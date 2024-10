BNP Paribas Asset Management nomina Elisa Ori nuovo Head of Italy

Nomina importante per BNP Paribas nella divisione dell’asset management, con Elisa Ori che sarà la Country Head Italia a partire dal 1° giugno 2025. La manager succederà a Marco Barbaro dopo il suo pensionamento previsto per fine maggio 2025. Marco lascia l’attività lavorativa dopo una lunga carriera di successo nel settore durata 36 anni, di cui 25 all’interno del Gruppo BNP Paribas.

BNPP AM sceglie la continuità

Un passaggio di testimone nel segno della continuità per BNP. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari e dell’asset management, Elisa Ori ha lavorato al fianco di Marco Barbaro dal 1999 ed ha assunto la carica di Head of Sales nel 2019. Succederà a Marco al momento del suo pensionamento. Marco supporterà la transizione di Elisa, che rimarrà responsabile delle attività di vendita in Italia, nel suo nuovo ruolo di Country Head Italy.

Chi è Elisa Ori

Elisa Ori è attualmente Head of Sales Italy di BNPP AM. È entrata a far parte di BNPP AM nel 1999 come Sales per i clienti istituzionali, diventando Head of Wholesale & Institutional clients nel 2018 e assumendo dal 2019 la carica di Head of Sales, responsabile dello sviluppo del business con i clienti istituzionali e wholesale e delle reti distributive esterne al Gruppo BNP Paribas. In precedenza, la manager ha ricoperto posizioni presso JP Morgan e Paribas nella divisione Securities Services, e si formata studiando economia all’Università Luigi Bocconi di Milano.

Il valore dell’esperienza