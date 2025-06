BNL BNP Paribas porta la consulenza patrimoniale nel mondo della fotografia d’arte

BNL BNP Paribas, da quest’anno title sponsor del MIA Photo Fair, unisce arte e finanza in un evento esclusivo dedicato a consulenti, investitori e appassionati di fotografia. L’incontro, organizzato dalla Rete di Life Banker guidata da Stefano Manfrone e tenutosi ieri pomeriggio, esplora i punti di contatto tra consulenza patrimoniale e fotografia d’arte, con il contributo di esperti del settore e protagonisti del mercato. In un contesto in cui il collezionismo e l’investimento artistico registrano nuove tendenze, l’evento è un’occasione per riflettere sulle opportunità offerte dal mercato dell’arte, che, nonostante una lieve flessione nel 2024, continua ad attrarre un numero crescente di giovani investitori.

Iscriviti alla Newsletter settimanale dedicata ai gestori e ai consulenti finanziari, con aggiornamenti sulle novità del settore. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Tra arte e consulenza patrimoniale

Quali sono i punti di contatto tra la consulenza patrimoniale – al centro dell’attività dei Life Banker BNL BNP Paribas – e la fotografia d’arte, protagonista in questi giorni al MIA Photo Fair BNP Paribas? La domanda è al centro dell’incontro organizzato dalla Rete di consulenza della Banca, nell’ambito del programma di eventi della manifestazione, di cui BNL BNP Paribas è da quest’anno title sponsor.

Lo sguardo di consulenti e fotografi

Stefano Manfrone, Responsabile BNL BNP Paribas Life Banker: “Per un fotografo come per un consulente, lo sguardo è il primo strumento di analisi; in un caso, l’occhio dell’artista interpreta la realtà e lo traduce nella sua opera, mentre per noi la capacità di guardare nel profondo le esigenze del cliente ci permette di conoscere il contesto di riferimento, i bisogni attuali e, soprattutto, le sue progettualità per costruire la migliore valorizzazione del patrimonio, quasi a restituirne un’immagine i cui contorni sono dati dall’obiettivo di investimento, di rischio e orizzonte temporale. In entrambi i casi, la realtà guida, ispira e muove”.

L’evento targato BNL BNP Paribas

All’evento hanno partecipato, oltre ad appassionati di fotografia ed arte, anche imprenditori e investitori, molti dei quali clienti di BNL BNP Paribas. Nella formula del talk, introdotto da Stefano Manfrone, si sono confrontati: Federica Belli, artista vincitrice del Premio BNL BNP Paribas MIA 2021; Francesca Migliorati, gallerista, co-fondatrice Apalazzogallery; Cristina Fresia, amministratore delegato Fresia Alluminio. Modera Nicola Zanella, giornalista e manager culturale. L’incontro è l’occasione per fare il punto, più in generale, sul mercato dell’arte in Italia che, a partire dal 2023, ha mostrato segnali di resilienza, stando a dati di settore. Nel 2024, il settore a livello nazionale ha registrato una flessione del 5% rispetto all’anno precedente, con un fatturato complessivo di 116 milioni di euro da parte delle 15 principali case d’asta. Tuttavia questo dato rimane superiore ai livelli pre-pandemici del 2019, quando il fatturato era di 125, milioni di euro. Il numero di lotti offerti è aumentato da circa 34mila fino a sfiorare i 39mila, indicando una crescita nel segmento medio-basso del mercato.

L’interesse dei giovani

Un fenomeno degno di nota è il maggior interesse dei giovani investitori italiani. Nel triennio 2020-2022, la casa d’aste Christie’s ha registrato un +45% di partecipazione da parte dei millennials italiani, sia come iscritti sia come acquirenti e offerenti. Nonostante la salita degli investimenti in arte digitale, il 2023 ha mostrato una predominanza delle vendite in presenza, con l’84% delle transazioni di arte e antiquariato effettuate di persona. I dipinti hanno rappresentato il 58% della spesa totale dei collezionisti, seguiti da opere su carta (13%) e sculture (8%).

La mostra aperta fino a domenica

MIA Photo Fair BNP Paribas – fino a domenica 23 marzo, Milano Superstudio Più – è considerato in Italia il più prestigioso appuntamento dedicato all’immagine fotografica d’arte, tra i più attesi da collezionisti e appassionati, con la partecipazione di 114 espositori, 4 sezioni, 6 premi, 12 istituzioni e progetti speciali e 77 gallerie provenienti dall’Italia e dall’estero. Il Premio BNL BNP Paribas – un riconoscimento concreto che da 13 anni è attribuito ai finalisti italiani e internazionali provenienti dalle gallerie d’arte – è stato appena assegnato all’opera “Serafina by table” dell’artista inglese Nick Brandt (presentata dalla Galleria Willas di Stoccolma), entrando a far parte della collezione d’arte della Banca, che conta circa 6mila opere.