Algorand, leader mondiale nella tecnologia blockchain Layer-1, è stata selezionata per essere la blockchain pubblica che supporterà un’innovativa piattaforma di garanzie digitali in Italia. La nuova piattaforma dovrebbe diventare operativa all’inizio del 2023 e sarà la prima volta che uno Stato europeo abilita l’uso della tecnologia blockchain per le garanzie bancarie e assicurative. La piattaforma attualmente è in fase di sviluppo dal Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e Finanza dell’Università Cattolica di Milano (CETIF) sotto vigilanza della Banca d’Italia e dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) da inizio 2020.

Si prevede che una percentuale significativa di garanzie bancarie e assicurative sfrutterà le tecnologie di digital ledger nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dell’Italia. L’Ue ha stanziato circa 200 miliardi di euro per l’Italia, il più grande stanziamento fatto a qualsiasi Paese, da utilizzare per le sovvenzioni e i prestiti congiunti nell’ambito del Pnrr. Il programma è stato lanciato dall’Europa per stimolare la ripresa economica dopo la crisi di Covid-19. La blockchain è ideale per questo tipo di programmi, data la capacità della tecnologia di fornire transazioni di dati veloci, efficienti, a basso costo e scalabili. Ancora più importante è il fatto che le tecnologie di digital ledger aiutano a proteggere dalle frodi, una sfida nota per le garanzie bancarie e assicurative. Federico Rajola, professore del CETIF, ha spiegato:

“Abbiamo scelto Algorand per il suo ineguagliabile livello di innovazione e sicurezza tra le DLT permissionless, oltre che per la sua leadership nella sostenibilità. Il nostro obiettivo è aiutare l’Italia non solo a riprendersi dall’impatto economico della Covid-19, ma anche a eccellere attraverso l’innovazione e la leadership. I nostri progetti ecosistemici intendono contribuire a generare piattaforme strategiche, come quella delle Fideiussioni Digitali sostenuta da Algorand. Crediamo che queste piattaforme possano e potranno contribuire in modo significativo alla sostenibilità competitiva del Paese, a beneficio di tutti”.

Silvio Micali, fondatore di Algorand Inc, ha aggiunto:

“Attraverso la tecnologia di Algorand, possiamo contribuire a risolvere molti problemi critici che le istituzioni finanziarie e i governi di tutto il mondo devono affrontare oggi, portando opportunità e inclusione alle comunità in difficoltà ovunque.”

Chi è Algorand

Algorand è l’unica blockchain pubblica utilizzata dalla piattaforma Digital Sureties e sta trasformando i modelli economici e le economie di ogni tipo. Fondata dal crittografo Silvio Micali, professore presso il Massachusetts Institute of Technology di Boston e vincitore del premio Turing (una sorta di Nobel per l’informatica), la blockchain Layer-1 ad alte prestazioni di Algorand non ha eguali nel fornire tecnologie veloci, prive di attriti e inclusive. Come tecnologia scelta da oltre 2000 organizzazioni globali, Algorand sta trasformando il modo in cui avviene lo scambio di valore attraverso la prossima generazione di prodotti e protocolli finanziari.

Algorand ha realizzato il primo protocollo blockchain puro, open source e permissionless, per la prossima generazione di prodotti finanziari. La rete principale di Algorand è diventata attiva a giugno 2019 ed è stata in grado di gestire quasi un milione di transazioni al giorno a partire da dicembre 2020. Tra gli investitori in Algorand rientra Eterna Capital, operatore specializzato negli investimenti in blockchain, fondato a Londra nella primavera del 2018 dall’italiano Andrea Bonaceto e da tre ex analisti di BlackRock: Nassim Olive, Asim Ahmad e Mattia Mrvosevic.