BlackRock sbarca nel mercato europeo delle criptovalute

BlackRock, il più grande asset manager al mondo, sbarca nel mercato europeo delle criptovalute. Lo fa attraverso il lancio di iShares Bitcoin ETP, prodotto di investimento, introdotto ieri 25 marzo 2025, sulle borse di Francoforte, Parigi e Amsterdam.

Il prodotto

iShares Bitcoin ETP è fisicamente supportato da Bitcoin custoditi tramite Coinbase e presenta un tasso di spesa ridotto al 0,15% fino alla fine del 2025, grazie a un’esenzione temporanea di 10 punti base.

Il lancio di questo ETP segue il successo del suo ETF negli Stati Uniti, che ha raccolto oltre 50 miliardi di dollari. BlackRock mira così a sfruttare la crescente domanda di esposizione alle criptovalute in Europa, un mercato allettante che conta 25 milioni di investitori in criptovalute.

Perché un ETP

La scelta di lanciare un ETP anziché un ETF è dovuta alle normative europee, che non consentono di classificare i fondi basati su singole attività come Bitcoin come ETF. L’ETP rappresenta in questo modo una soluzione per offrire esposizione al Bitcoin in un contesto regolamentato.

Va ricordato che BlackRock è stato uno dei primi investitori istituzionali a offrire prodotti negoziati in borsa in grado di tracciare il prezzo spot del bitcoin, dopo che la Securities and Exchange Commission statunitense (SEC) li ha approvati per la prima volta nel gennaio 2024.

Il principale prodotto di BlackRock legato ai bitcoin, IBIT, è cresciuto rapidamente, accumulando un patrimonio netto di 57,5 miliardi di dollari al 4 febbraio, secondo il sito web di BlackRock. Tuttavia, non tutti gli investitori globali possono accedere agli attuali prodotti domiciliati negli Stati Uniti.

Vantaggi dell’investimento in ETP

Investire in Exchange-Traded Products (ETPs) su criptovalute offre diversi vantaggi rispetto all’acquisto diretto di criptovalute. Ecco alcuni dei principali benefici: