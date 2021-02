Bitcoin sull’ottovolante, rivede la soglia di $ 50 mila dopo acquisti Square

Torna a correre il Bitcoin, dopo il sell off dei primi due giorni della settimana. In mattinata, le quotazioni della criptovaluta sono tornate sopra la soglia psicologica di $ 50.000 dopo che la società fintech Square, gestita dal CEO di Twitter Jack Dorsey, ha annunciato di aver acquistato 3.318 Bitcoin per un valore di $ 170 milioni.

In mattinata, il prezzo del Bitcoin segna un aumento del 7,5% a $ 50.683, secondo i dati di Coin Metrics, dopo aver toccato un massimo a $ 51.369. Anche altre criptovalute hanno ottenuto una spinta, con ether e XRP in aumento rispettivamente dell’11,3% e del 7,4%.

Non è la prima volta che Square investe in bitcoin: lo scorso anno l’azienda ha acquistato la valuta digitale per un valore di 50 milioni di dollari. Dorsey è uno dei fautori più noti della valuta digitale e scommette che alla fine diventerà la “moneta unica” di Internet. Al momento rappresenta gli investimenti in Bitcoin rappresentano il 5% del suo patrimonio totale.

Bitcoin, settimana sull’ottovolante

Bitcoin ha avuto un inizio di settimana difficile, passando da un massimo record di $ 58.356 domenica a un minimo di $ 45.501 martedì. Non è insolito che questa criptovaluta finisca nel mirino della volatilità: il token digitale è salito a quasi $ 20.000 nel 2017 prima di entrare in un mercato ribassista l’anno successivo.

Da inizio anni, il valore è aumentato di oltre il 70% e di sopra il 400% negli ultimi 12 mesi.

Negli ultimi giorni non sono mancate le critiche. Tra tutte, quella della neo Segretario del Tesoro Usa, ex presidente Fed, Janet Yellen:

“È una risorsa altamente speculativa e … penso che le persone dovrebbero essere consapevoli che può essere estremamente volatile”, ha detto in una conferenza del New York Times DealBook. “Mi preoccupo delle potenziali perdite che gli investitori possono subire”.

Critiche e preoccupazioni sono arrivate anche da Bill Gates, mentre Elon Musk, diventato un forte sostenitore del bitcoin, ha suggerito che gli attuali livelli di prezzo del bitcoin potrebbero essere insostenibili.