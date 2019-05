Bitcoin: prezzi più che raddoppiati da inizio anno. Analisti: “ritirata vicina”

Non si arresta corsa del Bitcoin, che questa settimana ha sfondato il tetto di $ 8.000, portando i guadagni totali per l’anno al 125%. Questa mattina i futures sulla regina delle criptovalute sono scambiati in rialzo del 5%, oscillando sopra il livello di $ 8.100, appena sotto i suoi massimi di 52 settimane.

Di fronte a questa nuova fiammata dei prezzi, alcuni esperti di analisi tecnica, non escludono una presa di beneficio:

“I prezzi sono raddoppiati negli ultimi cinque mesi, ma ora mi aspetto un calo nella forchetta tra $ 6.870 a $ 6.425” ha detto Anthony Grisanti di GRZ Energy alla CNBC.

Non tutti la pensano allo stesso modo. Bob Iaccino, strategist di Path Trading Partners, afferma che dietro il recente boom dei Bitcoin c’è un catalizzatore che potrebbe cambiare l’intero ecosistema delle valute digitali, favorendo l’utilizzo del Bitcoin tra consumatori e imprese.