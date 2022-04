Bitcoin al ribasso: CEO BitMEX lo vede a $30.000 per giugno

Il Bitcoin (BTC) ha visto un ribasso in apertura di Wall Street oggi, quando i venditori hanno portato il prezzo della regina delle criptovalute verso i $40.000.

Bitcoin vicino il livello chiave a $40.000

I dati di TradingView hanno mostrato che il trend ribassista della scorsa settimana è continuato anche oggi dopo una chiusura settimanale deludente.

La calma del fine settimana ha quindi lasciato il posto alla volatilità all’inizio della nuova ottava, guidata dalla perdita di terreno delle azioni a livello mondiale.

Grafico orario BTC/USD - Tradingview

In Asia, l’Hang Seng ha chiuso questa mattina in ribasso del 3% nella giornata di Hong Kong, mentre lo Shanghai Composite Index ha chiuso in calo del 2,6%. Il DAX tedesco ha scambiato lo 0,77% in rosso nel momento in cui scriviamo, imitando il FTSE 100 di Londra.

Con Wall Street ancora in piena seduta di oggi, l’attenzione si è concentrata sulla forza del dollaro, come evidenziato da un ripetuto aumento dell’indice del dollaro USA (DXY), che attualmente quota in zona 100.

“Ci si aspetta un ritorno all’area di 99,437, che è il massimo del range precedente. Se il livello dovesse reggere, allora potremmo vedere ulteriori crolli per asset rischiosi come le criptovalute…”

Con Bitcoin fermamente orientato a seguire le azioni mentre lottano contro l’inasprimento delle politiche della banca centrale, l’umore è stato attualmente attenuato poiché BTC/USD ha resistito al supporto in zona $41.000.

Rejection it is for #Bitcoin. Let’s try to find support in the green zone. https://t.co/qNKK1Tu7eC — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 11, 2022

La lettura dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) per marzo di martedì è un dato molto atteso, poiché è destinato a mettere a nudo la realtà delle pressioni inflazionistiche dall’inizio della guerra Russia-Ucraina in Europa dalla fine di febbraio.

Il conflitto e il suo impatto sulle catene di approvvigionamento, in particolare il cibo, non erano ancora presenti nei dati CPI precedenti, che comunque risultavano essere già ai massimi da 40 anni.

Mercati in Shock

I veterani delle criptovalute, tuttavia, hanno sempre avuto una visione diversa. Invece di aumentare i tassi e invertire gli acquisti di attività per far fronte all’inflazione, le banche centrali non avrebbero in effetti altra scelta che continuare il loro precedente percorso espansionistico, nonostante l’impennata dei prezzi.

“C’è un enorme shock nei mercati, che si stanno preparando (e molto presto) che farà sì che le banche centrali di tutto il mondo invertano in modo aggressivo la rotta nei loro discorsi di ‘irrigidimento’ “, ha twittato il conduttore del podcast Preston Pysh. “La linea di tendenza a 40 anni dei rendimenti obbligazionari sta crollando…”.

L’argomento di Pysh ha fatto eco a quello dell’ex CEO di BitMEX Arthur Hayes, che nel suo ultimo post sul blog ha rivelato una completa mancanza di fiducia nell’idea che la Federal Reserve, in particolare, stesse davvero cercando di ridurre l’inflazione.

“Come ho detto molte volte, l’obiettivo non è combattere effettivamente l’inflazione, ma apparire per combattere l’inflazione in modo che i politici nazionali possano sopravvivere a una popolazione arrabbiata che lavora di più ma può permettersi di meno”, ha scritto. “I banchieri centrali devono inasprire, inasprire e inasprire ancora, ma non troppo, perché i tassi reali positivi distruggerebbero completamente l’economia globale basata sul debito”.

Un calo iniziale delle azioni dovuto alla stretta potrebbe comunque far scendere il Bitcoin notevolmente all’inizio.