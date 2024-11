Bitcoin aggiorna record dopo rielezione Trump, c’è chi vede le quotazioni a $ 80mila

La vittoria di Donald Trump alle elezioni americane potrebbe spingere il Bitcoin fino a farlo arrivare a quota 80mila dollari. La pensano così alcuni esperti del settore che, commentando i nuovi record della regina delle criptovalute raggiunti in concomitanza con la riconferma del secondo mandato del tycoon alla Casa Bianca. Ieri, il Bitcoin ha toccato un nuovo record nelle prime ore della mattina italiana, abbattendo il muro dei 75.371,67 dollari (70.388 euro) e superando il massimo storico di marzo a 69.918 euro, prima di stabilizzarsi intorno ai 69.300 euro (+9,22%).

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Bitcoin in rally grazie a rielezione Trump

Ma perché la rielezione di Trump va a braccetto con l’euforia sui mercati delle criptovalute? Prima di tutto, va ricordato che, durante la campagna elettorale, il neo eletto presidente Donald Trump si è impegnato a rendere gli Stati Uniti “la capitale mondiale del bitcoin e delle criptovalute”.

Tra le ipotesi messe in campo dal tycoon, c’è quella di costituire una “riserva strategica nazionale” di Bitcoin per gli Stati Uniti. Ipotesi che John Plassard, Senior Asset Specialist di Mirabaud ritiene possibile, insieme a quella di una rimozione di Gary Gensler, capo della Sec, tra i maggiori promotori di una regolamentazione rigorosa del mercato crypto.

Attesa per il prossimo “halving”

L’ascesa del Bitcoin è rafforzata anche dall’anticipazione del prossimo “halving”, previsto per il 2024, un evento che dimezza l’offerta di nuovi Bitcoin e tende storicamente a far aumentare il valore dell’asset per l’effetto scarsità. Inoltre, i fondi indicizzati (Etf) sul Bitcoin, introdotti a gennaio, hanno raccolto 69,28 miliardi di dollari, rappresentando circa il 5% dei Bitcoin in circolazione.

In un clima di generale euforia c’è chi non esclude che il Bitcoin possa toccare tranquillamente la soglia degli 80 mila dollari: