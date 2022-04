Bitcoin a $40.000, il sentiment si trasforma in “paura estrema”

Il mercato delle criptovalute ha continuato un secondo giorno al ribasso questo venerdì quando il Bitcoin si è attestato al di sopra del supporto fondamentale a $40.000.

Il Bitcoin viene scambiato vicino al livello di supporto a $40.000, che attraversa i minimi dei primi tre mesi dell’anno. L’attuale azione sui prezzi è, tuttavia, un segnale di allarme tra alcuni trader.

“Una rottura sotto il supporto sarà considerata un fallimento di tale livello e sarà da considerare la zona a $38.000“, ha scritto Alex Kuptsikevich, analista finanziario senior di FxPro, in una e-mail a CoinDesk. “La capacità di sviluppare un’inversione all’offensiva da questi livelli, al contrario rafforzerà l’importanza di questa moderata linea di tendenza al rialzo”.

Grafico 4 ore BTC/USD – 15 Aprile 2022

Il Crypto Fear and Greed Index, un popolare indicatore del sentiment, ha suggerito “paura estrema” tra gli investitori in criptovalute quest’oggi, con una lettura a 22. Questo è in calo rispetto alla lettura della scorsa settimana di 37.

L’indice genera un unico numero compreso tra 1 e 100, con 1 che indica che il mercato delle criptovalute è in uno stato di estrema paura (il che significa che le persone stanno vendendo), mentre all’altra estremità dello spettro, 100 indica che il mercato sta subendo un livello estremo di avidità (il che significa che le persone stanno comprando).

Gli analisti affermano che Bitcoin potrebbe vedere un’azione sui prezzi più instabile nei prossimi mesi

Le tensioni stanno scuotendo tutti i mercati e gli analisti sono molto incerti sul comportamento del mercato delle criptovalute da qua ai mesi a seguire.