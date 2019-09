Bill Gates continua ad accumulare ricchezza, seguendo questa semplice regola

Da anni siede ai vertici delle classifiche degli uomini più ricchi al mondo con un patrimonio netto stimato oltre 100 miliardi di dollari. E ancora oggi quella messa in piedi da Bill Gates, fondatore di Microsoft, è una vera macchina in grado di creare soldi.

Il segreto?

“Non sono in una posizione difensiva. Gran parte del mio portafoglio non è rappresentato dai contanti”, ha dichiarato il fondatore della Microsoft Corp. in un’intervista a Bloomberg Television. “Il 60% del mio portafoglio è composto da investimenti in azioni”. Una percentuale quasi doppia rispetto alla media dei portafogli delle famiglie americane nel 2018 (dati Campden Wealth).

Una strategia che, numeri alla mano, ha aiutato Gates ad aggiungere $ 17 miliardi al suo patrimonio netto quest’anno, portando la sua ricchezza a $ 106 miliardi, dietro solo Jeff Bezos nell’indice Bloomberg Billionaires.

Una montagna di soldi che potrebbe iniziare a ridursi se i politici rispondessero alla sua richiesta di tasse più elevate.

“Dubito che gli Stati Uniti faranno una tassa sul patrimonio, ma non sarei contrario”, ha detto nell’intervista. “La cosa più vicina ad essa è l’imposta sulla proprietà. E sono stato un grande sostenitore del fatto che dovrebbe tornare al livello del 55% rispetto a qualche decennio fa “.

Mentre Gates rimane fiducioso negli Stati Uniti e nell’economia globale, dubita che la redditività del passato possa durare.