Bibanca (Gruppo BPER) lancia QuiQ e rivoluziona la cessione del quinto

Bibanca Lancia QuiQ: Un Nuovo Prodotto di Instant Lending per i Pensionati

Bibanca, parte del Gruppo BPER, continua a innovare nel settore della cessione del quinto con il lancio di QuiQ, un prodotto rivoluzionario dedicato ai pensionati. QuiQ applica per la prima volta il modello dell’instant lending a una forma di finanziamento tradizionalmente complessa e burocratica come la cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

Un Processo Innovativo e Veloce

Con QuiQ, gli utenti possono ottenere l’accredito del capitale richiesto in pochi click, direttamente tramite app, in filiale o attraverso un agente. Nella maggior parte dei casi, l’accredito avviene prima ancora che l’utente abbia terminato la procedura o lasciato l’app, mentre per le situazioni più complesse l’erogazione avverrà comunque entro poche ore lavorative, riducendo significativamente i tempi rispetto ai 15 giorni medi necessari per le erogazioni tradizionali.

Questo cambio di prospettiva è reso possibile da un processo completamente automatizzato e lean, sviluppato sia su front-end che su back-end da Bibanca, che elimina la necessità di lavorazioni manuali. Ciò comporta notevoli risparmi sui costi e vantaggi per tutti gli stakeholder coinvolti, inclusi la società prodotto, il distributore e il cliente.

Le caratteristiche di QuiQ

Seguono l’esperienza maturata con Quicash, un prodotto di instant lending lanciato nel gennaio 2023 e già premiato in diversi contesti per l’eccellente customer experience. L’efficacia di questo modello potrebbe essere applicata anche a target diversi, con benefici in termini di economie di scala.

“Da alcuni anni ci è chiaro come la cessione del quinto possa confermarsi quale rilevante opportunità per le banche e per una platea ampia di clientela soltanto a condizione di evolvere rapidamente da prodotto tradizionalmente oscuro e di ultima istanza – ha dichiarato Diego Rossi, Direttore Generale di Bibanca – a soluzione semplice, leggera nei costi, trasparente e a forte contenuto digitale. Crediamo fortemente nell’innovazione incrementale e anche attraverso questo approccio la cessione del quinto è diventata appunto un laboratorio di innovazione. I risultati ci stanno dando ragione: eroghiamo più di 40 milioni al mese e i volumi in 6 anni si sono quadruplicati, battendo ampliamente il mercato.“