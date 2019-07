Bhp: la più grande società mineraria al mondo contro il climate change

Svolta green per la più grande società mineraria al mondo. Bhp Group si adegua ai tempi e annuncia il taglio delle proprie emissioni di carbonio e quelle dei suoi clienti insieme ad un programma quinquennale di investimenti climatici per 400 milioni di dollari volti a sviluppare tecnologie a basse emissioni.

Ad annunciarlo ad una presentazione a Londra il ceo Andrew Mackenzie.

Al fine di ridurre le emissioni, dobbiamo assumere un ruolo di gestione del prodotto per le emissioni nella nostra catena del valore e impegnarci a lavorare con gli spedizionieri e gli utenti dei nostri prodotti. Queste emissioni sono generate dal trasporto, dalla trasformazione e dall’utilizzo dei nostri prodotti da parte dei clienti per soddisfare le esigenze di miliardi di persone e sono quasi quaranta volte superiori alle emissioni derivanti dalle nostre attività.

Dopo l’obiettivo a breve termine già esistente di limitare le emissioni del 2022 ai livelli del 2017, Bhp stabilirà un nuovo obiettivo per le emissioni delle proprie operazioni, questa volta a lungo termine: zero emissioni entro la metà del secolo.

“Dobbiamo assumere una gestione etica (responsabile) per le emissioni in tutta la nostra catena di valore e impegnarci a lavorare con gli spedizionieri, i trasformatori e gli utenti dei nostri prodotti per ridurre le emissioni di portata 3″.